27
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
31
o
النبطية
33
o
زحلة
33
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
برسالة مؤثرة.. هذه الفنانة الحسناء تحتفل بالذكرى الأولى لزواجها (صورة)
Lebanon 24
06-06-2025
|
02:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
استعادت الفنانة
المصرية
جميلة عوض
ذكريات زواجها من المونتير
أحمد حافظ
وتحضيرات يوم الزفاف عبر نشر صور على حسابها على
انستغرام
.
Advertisement
وعلقت جميلة على الصور برسالة مؤثرة قالت فيها: "عودة الى ضحكات وسحر التحضير ليوم مثالي، خلف كل عروس مجموعة كبيرة، وبالنسبة لي كانت عائلتي، شكرًا لكم على احتضاني وتشجيعي، وجعل هذا اليوم ساحرًا، لا أصدق أن ذكرى زواجنا قد اقتربت، لم يتبق سوى يومين".
الجدير بالذكر أن جميلة عوض احتفلت بزفافها وسط حضور كوكبة من نجوم الفن، وقدم
مصطفى قمر
باقة من ألمع أغانيه التي أشعلت
حماس
الحضور، ونشرت أجواء من السعادة.
يُذكر أن جميلة عوض حققت نجاحات كثيرة فى السينما والدراما بالكثير من الأعمال، ومن أبرز هذه الأعمال، مسلسل "
تحت السيطرة
"، أفلام "هيبتا"، "من 30 سنة"، "لف ودوران"، "
سبع البرمبة
"، "الضيف"، "بنات ثانوي"، "عروستي"، و"المحكمة".(لها)
مواضيع ذات صلة
برسالة مؤثرة... هكذا احتفلت ابنة عاصي الحلاني بذكرى خطوبتها (صور)
Lebanon 24
برسالة مؤثرة... هكذا احتفلت ابنة عاصي الحلاني بذكرى خطوبتها (صور)
06/06/2025 12:43:59
06/06/2025 12:43:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بالدموع.. فنانة شهيرة تحتفل بزفاف أولى بناتها (صور)
Lebanon 24
بالدموع.. فنانة شهيرة تحتفل بزفاف أولى بناتها (صور)
06/06/2025 12:43:59
06/06/2025 12:43:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقه من زوجته الإعلامية الشهيرة... فنان يوجّه رسالة مؤثرة لابنه (صورة)
Lebanon 24
بعد طلاقه من زوجته الإعلامية الشهيرة... فنان يوجّه رسالة مؤثرة لابنه (صورة)
06/06/2025 12:43:59
06/06/2025 12:43:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور طليقته.. أحمد السقا يحتفل بمناسبة اجتماعية ويوجه رسالة مؤثرة لابنته (صور)
Lebanon 24
بحضور طليقته.. أحمد السقا يحتفل بمناسبة اجتماعية ويوجه رسالة مؤثرة لابنته (صور)
06/06/2025 12:43:59
06/06/2025 12:43:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
التقطت في نيويورك.. إعلامية عربية شهيرة تكشف كواليس صورتها مع دونالد ترامب
Lebanon 24
التقطت في نيويورك.. إعلامية عربية شهيرة تكشف كواليس صورتها مع دونالد ترامب
04:29 | 2025-06-06
06/06/2025 04:29:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلمات مؤثرة.. نبيلة عواد تنشر الصورة الأولى لطفلها من داخل المستشفى
Lebanon 24
بكلمات مؤثرة.. نبيلة عواد تنشر الصورة الأولى لطفلها من داخل المستشفى
03:57 | 2025-06-06
06/06/2025 03:57:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت كالأميرات الإغريقيات.. زوجة معتصم النهار تلفت الأنظار خلال عطلة جمعتهما في اليونان (فيديو)
Lebanon 24
بدت كالأميرات الإغريقيات.. زوجة معتصم النهار تلفت الأنظار خلال عطلة جمعتهما في اليونان (فيديو)
03:06 | 2025-06-06
06/06/2025 03:06:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد علاقة حب استمرت 8 سنوات.. انفصال نجمين شهيرين وسط تكتم إعلامي (صور)
Lebanon 24
بعد علاقة حب استمرت 8 سنوات.. انفصال نجمين شهيرين وسط تكتم إعلامي (صور)
00:16 | 2025-06-06
06/06/2025 12:16:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"رأت ابنها الراحل فارس"... فنانة سورية تنبأت بخبر وفاتها!
Lebanon 24
"رأت ابنها الراحل فارس"... فنانة سورية تنبأت بخبر وفاتها!
23:00 | 2025-06-05
05/06/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"وين البطانة؟"... هيفاء بفستان أسود شفاف والجمهور يعلق (صور)
Lebanon 24
"وين البطانة؟"... هيفاء بفستان أسود شفاف والجمهور يعلق (صور)
15:30 | 2025-06-05
05/06/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن وفيق صفا.. ماذا قال تقرير إسرائيلي؟
Lebanon 24
عن وفيق صفا.. ماذا قال تقرير إسرائيلي؟
14:00 | 2025-06-05
05/06/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إجتماع في لبنان "أغضب إسرائيل".. تقرير يسرد التفاصيل
Lebanon 24
إجتماع في لبنان "أغضب إسرائيل".. تقرير يسرد التفاصيل
15:00 | 2025-06-05
05/06/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد لسكان الضاحية بعد "التهديد".. إليكم تفاصيله
Lebanon 24
خبر جديد لسكان الضاحية بعد "التهديد".. إليكم تفاصيله
13:51 | 2025-06-05
05/06/2025 01:51:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... زوجة الممثل طوني عيسى تكشف عن خبرٍ جميل
Lebanon 24
بالصورة... زوجة الممثل طوني عيسى تكشف عن خبرٍ جميل
08:02 | 2025-06-05
05/06/2025 08:02:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في المرأة
04:29 | 2025-06-06
التقطت في نيويورك.. إعلامية عربية شهيرة تكشف كواليس صورتها مع دونالد ترامب
03:57 | 2025-06-06
بكلمات مؤثرة.. نبيلة عواد تنشر الصورة الأولى لطفلها من داخل المستشفى
03:06 | 2025-06-06
بدت كالأميرات الإغريقيات.. زوجة معتصم النهار تلفت الأنظار خلال عطلة جمعتهما في اليونان (فيديو)
00:16 | 2025-06-06
بعد علاقة حب استمرت 8 سنوات.. انفصال نجمين شهيرين وسط تكتم إعلامي (صور)
23:00 | 2025-06-05
"رأت ابنها الراحل فارس"... فنانة سورية تنبأت بخبر وفاتها!
15:30 | 2025-06-05
"وين البطانة؟"... هيفاء بفستان أسود شفاف والجمهور يعلق (صور)
فيديو
بعد "فضيحة" طلاقه.. أحمد السقا يؤدي مناسك الحج وهذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد "فضيحة" طلاقه.. أحمد السقا يؤدي مناسك الحج وهذا ما قاله (فيديو)
04:12 | 2025-06-06
06/06/2025 12:43:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما بعرف شو حس".. هكذا علّقت فنانة لبنانية على اقتحام أحد المعجبين حفلها واحتضانها أمام زوجته (فيديو)
Lebanon 24
"ما بعرف شو حس".. هكذا علّقت فنانة لبنانية على اقتحام أحد المعجبين حفلها واحتضانها أمام زوجته (فيديو)
02:56 | 2025-06-05
06/06/2025 12:43:59
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال طقس عاصف.. رافعة تنهي حياة عاملين
Lebanon 24
خلال طقس عاصف.. رافعة تنهي حياة عاملين
01:47 | 2025-06-05
06/06/2025 12:43:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24