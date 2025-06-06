برسالة مؤثرة.. هذه الفنانة الحسناء تحتفل بالذكرى الأولى لزواجها (صورة)

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وعلقت جميلة على الصور برسالة مؤثرة قالت فيها: "عودة الى ضحكات وسحر التحضير ليوم مثالي، خلف كل عروس مجموعة كبيرة، وبالنسبة لي كانت عائلتي، شكرًا لكم على احتضاني وتشجيعي، وجعل هذا اليوم ساحرًا، لا أصدق أن ذكرى زواجنا قد اقتربت، لم يتبق سوى يومين". استعادت الفنانة ذكريات زواجها من المونتير وتحضيرات يوم الزفاف عبر نشر صور على حسابها على .وعلقت جميلة على الصور برسالة مؤثرة قالت فيها: "عودة الى ضحكات وسحر التحضير ليوم مثالي، خلف كل عروس مجموعة كبيرة، وبالنسبة لي كانت عائلتي، شكرًا لكم على احتضاني وتشجيعي، وجعل هذا اليوم ساحرًا، لا أصدق أن ذكرى زواجنا قد اقتربت، لم يتبق سوى يومين".

الجدير بالذكر أن جميلة عوض احتفلت بزفافها وسط حضور كوكبة من نجوم الفن، وقدم باقة من ألمع أغانيه التي أشعلت الحضور، ونشرت أجواء من السعادة.



يُذكر أن جميلة عوض حققت نجاحات كثيرة فى السينما والدراما بالكثير من الأعمال، ومن أبرز هذه الأعمال، مسلسل " "، أفلام "هيبتا"، "من 30 سنة"، "لف ودوران"، " "، "الضيف"، "بنات ثانوي"، "عروستي"، و"المحكمة".(لها)