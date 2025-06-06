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المرأة

برسالة مؤثرة.. هذه الفنانة الحسناء تحتفل بالذكرى الأولى لزواجها (صورة)

Lebanon 24
06-06-2025 | 02:06
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استعادت الفنانة المصرية جميلة عوض ذكريات زواجها من المونتير أحمد حافظ وتحضيرات يوم الزفاف عبر نشر صور على حسابها على انستغرام.
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وعلقت جميلة على الصور برسالة مؤثرة قالت فيها: "عودة الى ضحكات وسحر التحضير ليوم مثالي، خلف كل عروس مجموعة كبيرة، وبالنسبة لي كانت عائلتي، شكرًا لكم على احتضاني وتشجيعي، وجعل هذا اليوم ساحرًا، لا أصدق أن ذكرى زواجنا قد اقتربت، لم يتبق سوى يومين".
 
 
 
 
 
 
الجدير بالذكر أن جميلة عوض احتفلت بزفافها وسط حضور كوكبة من نجوم الفن، وقدم مصطفى قمر باقة من ألمع أغانيه التي أشعلت حماس الحضور، ونشرت أجواء من السعادة.

يُذكر أن جميلة عوض حققت نجاحات كثيرة فى السينما والدراما بالكثير من الأعمال، ومن أبرز هذه الأعمال، مسلسل "تحت السيطرة"، أفلام "هيبتا"، "من 30 سنة"، "لف ودوران"، "سبع البرمبة"، "الضيف"، "بنات ثانوي"، "عروستي"، و"المحكمة".(لها)

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