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المرأة

التقطت في نيويورك.. إعلامية عربية شهيرة تكشف كواليس صورتها مع دونالد ترامب

Lebanon 24
06-06-2025 | 04:29
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تحدثت الإعلامية المصرية سالي شاهين عن كواليس صورة قديمة تجمعها بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيرة إلى أنها التُقطت في نيويورك على هامش حفل خاص بمسابقة لملكات الجمال حول العالم حيث كانت إحدى الفائزات. 
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وأوضحت سالي في تصريحات أدلت بها إلى منى الشاذلي، أنها كانت ترغب في احتراف العمل الإعلامي وهى بعمر 23 عاما، لكنها لم تعرف كيف تكون الخطوة الأولى لتدخل المجال، كما أنها لم تكن تمتلك "واسطة"، لذلك وافقت على المشاركة في مسابقة "ملكة جمال مصر" لتقربها من هدفها الحقيقي والوحيد المتمثل بالإعلام.
 
 
 
 
وأوضحت أنها فوجئت بفوزها على مستوى مصر لتسافر ضمن مسابقة عالمية أقيمت بالولايات المتحدة تحت إشراف دونالد ترامب كرجل أعمال قام باختيار 15 فتاة فائزة من دول مختلفة ليعملن بالولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن عائلتها رفضت الفكرة، وبالتالي كان عليها أن تعود إلى مصر، مشيرة إلى أن "الانضباط الصارم على الطريقة العسكرية" يعد أبرز عيوب العمل كـ"عارضة أزياء" في هذا المجال.(إرم نيوز)

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