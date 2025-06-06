التقطت في نيويورك.. إعلامية عربية شهيرة تكشف كواليس صورتها مع دونالد ترامب

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وأوضحت سالي في تصريحات أدلت بها إلى ، أنها كانت ترغب في احتراف العمل الإعلامي وهى بعمر 23 عاما، لكنها لم تعرف كيف تكون الخطوة الأولى لتدخل المجال، كما أنها لم تكن تمتلك "واسطة"، لذلك وافقت على المشاركة في مسابقة " مصر" لتقربها من هدفها الحقيقي والوحيد المتمثل بالإعلام. تحدثت الإعلامية عن كواليس صورة قديمة تجمعها بالرئيس الأميركي ، مشيرة إلى أنها التُقطت في على هامش حفل خاص بمسابقة لملكات الجمال حول العالم حيث كانت إحدى الفائزات.وأوضحت سالي في تصريحات أدلت بها إلى ، أنها كانت ترغب في احتراف العمل الإعلامي وهى بعمر 23 عاما، لكنها لم تعرف كيف تكون الخطوة الأولى لتدخل المجال، كما أنها لم تكن تمتلك "واسطة"، لذلك وافقت على المشاركة في مسابقة " مصر" لتقربها من هدفها الحقيقي والوحيد المتمثل بالإعلام.

وأوضحت أنها فوجئت بفوزها على مستوى مصر لتسافر ضمن مسابقة عالمية أقيمت بالولايات المتحدة تحت إشراف كرجل أعمال قام باختيار 15 فتاة فائزة من دول مختلفة ليعملن بالولايات المتحدة.



وأشارت إلى أن عائلتها رفضت الفكرة، وبالتالي كان عليها أن تعود إلى مصر، مشيرة إلى أن "الانضباط الصارم على الطريقة العسكرية" يعد أبرز عيوب العمل كـ"عارضة أزياء" في هذا المجال.(إرم نيوز)