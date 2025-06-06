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المرأة

نقل ممثلة معروفة إلى المستشفى... هذا ما حدث معها في حديقة المنزل (صورة)

Lebanon 24
06-06-2025 | 10:21
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نُقلت الممثلة التركية الشهيرة بيلين أكيل إلى المستشفى بعد أن تعرّضت للدغة حشرة أثناء وجودها في حديقة منزلها، حيث التصقت بذراعها "قرادة"، وحاولت إزالتها بنفسها دون اللجوء إلى طبيب، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الحالة.
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وقالت أكيل عبر منشور في "إنستغرام": "أثناء وجودي في الحديقة، علقت قرادة على ذراعي، فأزلتها بنفسي.. لا تجربوا هذا في المنزل أبداً.. بقي جزء منها داخل الجلد، وهذه كانت حالتي بعد الحفل بالأمس". (الامارات 24)
 
 
 

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