نقل ممثلة معروفة إلى المستشفى... هذا ما حدث معها في حديقة المنزل (صورة)

Advertisement

نُقلت الممثلة الشهيرة أكيل إلى المستشفى بعد أن تعرّضت للدغة حشرة أثناء وجودها في حديقة منزلها، حيث التصقت بذراعها "قرادة"، وحاولت إزالتها بنفسها دون اللجوء إلى طبيب، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الحالة.وقالت أكيل عبر منشور في "إنستغرام": "أثناء وجودي في الحديقة، علقت قرادة على ذراعي، فأزلتها بنفسي.. لا تجربوا هذا أبداً.. بقي جزء منها داخل الجلد، وهذه كانت حالتي بعد الحفل بالأمس". (الامارات 24)