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المرأة
إبنة براد بيت تتخلى عن اسمه.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
07-06-2025
|
02:12
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لا يزال قرار
شيلوه
، ابنة النجمين أنجلينا جولى وبراد بيت تغيير اسمها واستبداله بإسم آخر يشغل الصحافة العالمية، حيث كشفت خلال عرض رقص في حفل إطلاق مجموعة
إيزابيل مارانت
، في
لوس أنجلوس
، أنها اختارت لنفسها لقب جديد وهو "شي".
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استخدمت شيلوه لقبها الجديد كإشارة إلى تصميم رقصاتها أثناء أدائها لأغنية
المغنية
وكاتبة الأغاني لويلا الجديدة "Naïve"،
عبر موقع
Variety، وجاء ذلك بعد أن أسقطت شيلوه رسمياً لقب "بيت" من اسمها، وأصبحت تُسمى رسمياً الآن شيلوه نوفيل جولي، وذلك وفقاً لحكم قضائي.
يذكر أن شيلوه ليست الوحيدة التي تخلت عن لقب والدها، فقد ذكرت ابنتهما فيفيان في إعلان فيلم The Outsiders الذي عملت فيه كمساعدة منتج، ان اسمها بات "فيفيان جولي"، وهذا ما يشير الى توتر العلاقة بين الابنتين ووالدهما بعد طلاقه من جولي قبل فترة.
وكان محامي شيلوه أصدر بياناً فى وقت سابق، حول "قرارها المهم" بإسقاط الاسم الأخير لوالدها، حيث تقدمت الفتاة البالغة من العمر 18 عاماً، بطلب لتغيير الاسم في عيد ميلادها هذا العام 27 ايار، وتم الإعلان عن ذلك علناً بإشعار قانوني في صحيفة "
لوس أنجلوس تايمز
".
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