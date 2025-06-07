Advertisement

المرأة

العريس شاب من خارج الوسط الفني.. إعلامية معروفة تتزوج للمرة الثالثة (صور)

Lebanon 24
07-06-2025 | 06:20
A-
A+
Doc-P-1371747-638849005491422864.jpg
Doc-P-1371747-638849005491422864.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الإعلامية المعروفة أسماء شريف منير زواجها من شاب من خارج الوسط الفني، مشيرة إلى أن قرارها بالزواج مجددًا جاء بعد "رحلة طويلة مع النفس"، على حد تعبيرها.
Advertisement

وشاركت أسماء متابعيها عبر حسابها على إنستغرام مجموعة من الصور التي توثق حفل الزفاف، والذي أقيم في أجواء عائلية بسيطة.

وأرفقت الصور بتعليق:" الحمد لله اتجوزت، والقرار ده جه بعد رحلة طويلة مع نفسي.. تعلمت منها كتير، وخضت تجارب مختلفة.. فهمت إني محتاجة إيه من الجواز، وإيه اللي مهم وإيه اللي مش مهم.. قعدت فترة بدعي ربنا يعوضني خير صبري، وكنت دايماً بقول 'يا رب اختار لي ولا تخيرني.. وتوكلت على الله تماماً في القرار ده".

من جانبه وجه والدها النجم شريف منير رسالة لزوجها في فيديو تم تداوله خلال مراسم العقد، قال فيه: "أهم حاجة إنك تحتويها، لأن أسما تعبت وكافحت في حياتها، ووقفت جنبي كثيراً هي تعتبر أمٌّ لي، وهي اللي بتوجهني. مش طالب منك أي حاجة غير إنك تحتويها، لأني في يوم من الأيام همشي، وعاوز أبقى مطمئن عليها".

يذكر أن أسماء شريف منير تزوجت مرتين من قبل، الأولى من رجل الأعمال محمود السكري والد ابنتها "لارا"، والثانية من الفنان محمود حجازي.





مواضيع ذات صلة
العريس من خارج الوسط الفني.. ممثلة شهيرة تحتفل بزواج ابنتها (صور)
lebanon 24
07/06/2025 15:25:37 Lebanon 24 Lebanon 24
العريس من خارج الوسط الفني.. ممثلة شهيرة تكشف عن موعد زفافها
lebanon 24
07/06/2025 15:25:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بفستان أبيض بسيط.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبتها وعريسها من الوسط الفني أيضا (صور)
lebanon 24
07/06/2025 15:25:37 Lebanon 24 Lebanon 24
للمرة الأولى كارلا حداد تكشف أسباب انفصالها عن طوني أبو جودة وطلاقها الثاني.. فهل تتزوج للمرة الثالثة؟ (فيديو)
lebanon 24
07/06/2025 15:25:37 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
03:45 | 2025-06-07
02:12 | 2025-06-07
23:00 | 2025-06-06
14:42 | 2025-06-06
14:06 | 2025-06-06
10:21 | 2025-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24