العريس شاب من خارج الوسط الفني.. إعلامية معروفة تتزوج للمرة الثالثة (صور)

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وأرفقت الصور بتعليق:" الحمد لله اتجوزت، والقرار ده جه بعد رحلة طويلة مع نفسي.. تعلمت منها كتير، وخضت تجارب مختلفة.. فهمت إني محتاجة إيه من الجواز، وإيه اللي مهم وإيه مهم.. قعدت فترة بدعي ربنا يعوضني خير صبري، وكنت دايماً بقول ' اختار لي ولا تخيرني.. وتوكلت تماماً في القرار ده".من جانبه وجه والدها النجم شريف منير رسالة لزوجها في فيديو تم تداوله خلال مراسم العقد، قال فيه: "أهم حاجة إنك تحتويها، لأن أسما تعبت وكافحت في حياتها، ووقفت جنبي كثيراً هي تعتبر أمٌّ لي، وهي اللي بتوجهني. مش طالب منك أي حاجة غير إنك تحتويها، لأني في يوم من الأيام همشي، وعاوز أبقى مطمئن عليها".يذكر أن أسماء شريف منير تزوجت مرتين من قبل، الأولى من رجل الأعمال محمود والد ابنتها "لارا"، والثانية من الفنان .