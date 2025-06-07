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المرأة
العريس شاب من خارج الوسط الفني.. إعلامية معروفة تتزوج للمرة الثالثة (صور)
Lebanon 24
07-06-2025
|
06:20
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أعلنت الإعلامية المعروفة أسماء
شريف منير
زواجها من شاب من خارج الوسط الفني، مشيرة إلى أن قرارها بالزواج مجددًا جاء بعد "رحلة طويلة مع النفس"، على حد تعبيرها.
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وشاركت أسماء متابعيها عبر حسابها على إنستغرام مجموعة من الصور التي توثق حفل الزفاف، والذي أقيم في أجواء عائلية بسيطة.
وأرفقت الصور بتعليق:" الحمد لله اتجوزت، والقرار ده جه بعد رحلة طويلة مع نفسي.. تعلمت منها كتير، وخضت تجارب مختلفة.. فهمت إني محتاجة إيه من الجواز، وإيه اللي مهم وإيه
اللي مش
مهم.. قعدت فترة بدعي ربنا يعوضني خير صبري، وكنت دايماً بقول '
يا رب
اختار لي ولا تخيرني.. وتوكلت
على الله
تماماً في القرار ده".
من جانبه وجه والدها النجم شريف منير رسالة لزوجها في فيديو تم تداوله خلال مراسم العقد، قال فيه: "أهم حاجة إنك تحتويها، لأن أسما تعبت وكافحت في حياتها، ووقفت جنبي كثيراً هي تعتبر أمٌّ لي، وهي اللي بتوجهني. مش طالب منك أي حاجة غير إنك تحتويها، لأني في يوم من الأيام همشي، وعاوز أبقى مطمئن عليها".
يذكر أن أسماء شريف منير تزوجت مرتين من قبل، الأولى من رجل الأعمال محمود
السكري
والد ابنتها "لارا"، والثانية من الفنان
محمود حجازي
.
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