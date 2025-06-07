بعد طلاقها من الفنان المعروف.. إعلامية تكشف لأول مرة عن إصابتها بمرض مناعي نادر!

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في خضمّ الخلافات المتصاعدة بينها وبين طليقها النجم ، كشفت الإعلامية للمرة الأولى عن إصابتها بمرض مناعي نادر منذ أكثر من عقد من الزمن.وقالت الصغير في تصريحات إذاعية إنها شُخّصت عام 2010 بمرض مناعي يُعرف بـ"Autoimmune"، وهو مرض يهاجم فيه الجهاز المناعي خلايا وأعضاء الجسم بدلاً من حمايتها، مشيرة إلى أن المرض أصاب رئتها بشكل مباشر.وأوضحت أنها عانت في البداية من أعراض شديدة دفعت الأطباء للاعتقاد بأنها مصابة بالسرطان، ما سبب لها حالة من الصدمة والقلق، قبل أن تتوجه إلى العاصمة لإجراء فحوصات طبية متقدمة أثبتت أن ما تعانيه هو مرض مناعي نادر وليس ورماً خبيثاً.وأكدت مها الصغير أن المرض يُلازمها حتى اليوم، وقد تمرّ بحالات نوبات حادة تستدعي دخولها إلى المستشفى لتلقي العلاج.ويأتي هذا التصريح بعد إعلان أحمد السقا طلاقه من مها الصغير، بعد زواج دام أكثر من 26 عاماً، وأثمر عن ثلاثة أبناء، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً حول أسباب الانفصال وتداعياته. (لها)