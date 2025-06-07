Advertisement

المرأة

بعد طلاقها من الفنان المعروف.. إعلامية تكشف لأول مرة عن إصابتها بمرض مناعي نادر!

Lebanon 24
07-06-2025 | 15:57
A-
A+
Doc-P-1371916-638849337945665852.jpg
Doc-P-1371916-638849337945665852.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في خضمّ الخلافات المتصاعدة بينها وبين طليقها النجم أحمد السقا، كشفت الإعلامية مها الصغير للمرة الأولى عن إصابتها بمرض مناعي نادر منذ أكثر من عقد من الزمن.
Advertisement

وقالت الصغير في تصريحات إذاعية إنها شُخّصت عام 2010 بمرض مناعي يُعرف بـ"Autoimmune"، وهو مرض يهاجم فيه الجهاز المناعي خلايا وأعضاء الجسم بدلاً من حمايتها، مشيرة إلى أن المرض أصاب رئتها بشكل مباشر.

وأوضحت أنها عانت في البداية من أعراض شديدة دفعت الأطباء للاعتقاد بأنها مصابة بالسرطان، ما سبب لها حالة من الصدمة والقلق، قبل أن تتوجه إلى العاصمة البريطانية لندن لإجراء فحوصات طبية متقدمة أثبتت أن ما تعانيه هو مرض مناعي نادر وليس ورماً خبيثاً.

وأكدت مها الصغير أن المرض يُلازمها حتى اليوم، وقد تمرّ بحالات نوبات حادة تستدعي دخولها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ويأتي هذا التصريح بعد إعلان أحمد السقا طلاقه من مها الصغير، بعد زواج دام أكثر من 26 عاماً، وأثمر عن ثلاثة أبناء، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً حول أسباب الانفصال وتداعياته. (لها)
مواضيع ذات صلة
لأول مرة... إعلامية معروفة تكشف عن إصابتها بمرض نادر!
lebanon 24
08/06/2025 04:17:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد طلاقها من زوجها الفنان... إعلامية معروفة تتخذ إجراءات قانونية بحق هؤلاء!
lebanon 24
08/06/2025 04:17:52 Lebanon 24 Lebanon 24
أصيب بمرض نادر أدى إلى بتر قدميه.. وفاة نجم عربي عن 42 عاماً (صور)
lebanon 24
08/06/2025 04:17:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرّضت لحادثة في بيروت ودخلت السجن.. وفاة فنانة عن 49 عاما بعد إصابتها بمرض خبيث (صور)
lebanon 24
08/06/2025 04:17:52 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:14 | 2025-06-07
10:47 | 2025-06-07
09:02 | 2025-06-07
06:20 | 2025-06-07
03:45 | 2025-06-07
02:12 | 2025-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24