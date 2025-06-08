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المرأة
كان متزوجا من زميلتها في القناة.. مذيعة الـ MTV تستعد لدخول القفص الذهبي قريبا (صورة)
Lebanon 24
08-06-2025
|
01:48
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نشرت مذيعة قناة
mtv
كريستال
سعادة
صورة عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص على تطبيق
انستغرام
.
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وأطلت كريستال برفقة خطيبها الشاب
روي بو مارون
وهي ترتدي وشاحا كتب عليه:" العروس المُقبلة" أو bride to be ، ما يعني ان زفافها أصبح قريبا جدا.
وكانت كريستال أعلنت قبل فترة قصيرة خطوبتها من بو مارون الذي كان متزوجاً سابقاً من زميلتها في القناة الإعلامية
نبيلة عواد
، كما ارتبط سابقاً بملكة
جمال لبنان
السابقة
ساندرا رزق
.
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