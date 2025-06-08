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المرأة

كان متزوجا من زميلتها في القناة.. مذيعة الـ MTV تستعد لدخول القفص الذهبي قريبا (صورة)

Lebanon 24
08-06-2025 | 01:48
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نشرت مذيعة قناة mtv كريستال سعادة صورة عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.
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وأطلت كريستال برفقة خطيبها الشاب روي بو مارون وهي ترتدي وشاحا كتب عليه:"  العروس المُقبلة" أو bride to be ، ما يعني ان زفافها أصبح قريبا جدا. 
 
 
 
وكانت كريستال أعلنت قبل فترة قصيرة خطوبتها من بو مارون الذي كان متزوجاً سابقاً من زميلتها في القناة الإعلامية نبيلة عواد، كما ارتبط سابقاً بملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق
 
 
 
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