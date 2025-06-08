كان متزوجا من زميلتها في القناة.. مذيعة الـ MTV تستعد لدخول القفص الذهبي قريبا (صورة)

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وأطلت كريستال برفقة خطيبها الشاب وهي ترتدي وشاحا كتب عليه:" العروس المُقبلة" أو bride to be ، ما يعني ان زفافها أصبح قريبا جدا. نشرت مذيعة قناة كريستال صورة عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص على تطبيق .وأطلت كريستال برفقة خطيبها الشاب وهي ترتدي وشاحا كتب عليه:" العروس المُقبلة" أو bride to be ، ما يعني ان زفافها أصبح قريبا جدا.

وكانت كريستال أعلنت قبل فترة قصيرة خطوبتها من بو مارون الذي كان متزوجاً سابقاً من زميلتها في القناة الإعلامية ، كما ارتبط سابقاً بملكة السابقة .