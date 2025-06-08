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المرأة
كانت تصرخ وتبكي بشكل هستيري وتستغيث.. زوجة فنان معروف تتهمه بسرقة ذهبها وأموالها (فيديو)
Lebanon 24
08-06-2025
|
03:15
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قامت الميكب أرتيست
شيماء سعيد
زوجة الفنان المصري الشعبي الشهير
إسماعيل الليثي
، بنشر فيديو عبر حسابها على تيك توك وهي تصرخ وفي حالة بكاء هستيرية وتستغيث من زوجها مؤكدة أنه ضربها واستولى على ذهبها وأموالها.
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وقالت شيماء سعيد في فيديو لها، عبر تيك توك: وهي منهارة من البكاء: "بصوا يا جماعة
إسماعيل
عمل فيَّ إيه، ضربني وخد فلوسي وشقايا كله وكسر لي تليفوناتي وخد دهبي كله، عشر سنين مستحملة وبوظ لي وشي كله وجسمي متقطع أنا عايزة حقي يا جماعة".
تابعت: "إسماعيل الليثي ضربني وخد فلوسي وبناتي، صحيت وملقتش بناتي، وخد دهبي كله ومفتاح عربيتي والفلوس، أنا عايزة حقي وحد يلحقني".
من ناحيته علق إسماعيل الليثي على اتهامات زوجته شيماء سعيد له بالاعتداء عليها بالضرب وسرقة
الذهب
الخاص بها وخطف أطفالها.
ونشر الليثي عبر حسابه على "تيك توك" فيديو يوضح فيه أنها مازالت زوجته ولم يسرق الذهب الخاص بها وما حدث مجرد خلاف عائلي وطلب من الجميع عدم التدخل بينهما.(لها)
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