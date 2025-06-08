للمرّة الأولى... فنانة شهيرة تتحدّث عن سبب عدم كشفها عن إصابتها بالسرطان

تحدثت الفنانة ، للمرة الأولى عن صراعها مع مرض السرطان.

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وأوضحت أنّها تعمدت إخفاء مرضها في البداية لعدم قدرتها على تقبل التعاطف.

وشدّدت على أنّها كانت حريصة على العيش بشكلٍ طبيعيّ.