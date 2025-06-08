Advertisement

المرأة

للمرّة الأولى... فنانة شهيرة تتحدّث عن سبب عدم كشفها عن إصابتها بالسرطان

Lebanon 24
08-06-2025 | 10:45
A-
A+
Doc-P-1372196-638850018699753212.jpg
Doc-P-1372196-638850018699753212.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تحدثت الفنانة كندة علوش، للمرة الأولى عن صراعها مع مرض السرطان.
Advertisement
 
 
وأوضحت علوش أنّها تعمدت إخفاء مرضها في البداية لعدم قدرتها على تقبل التعاطف.
 
 
وشدّدت على أنّها كانت حريصة على العيش بشكلٍ طبيعيّ.
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
أثارت القلق بسبب يدها.. فنانة معروفة جدّاً تتحدّث عن وضعها الصحيّ بعد إصابتها بالسرطان
lebanon 24
08/06/2025 18:40:45 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: أستغرب عدم إطّلاع الأميركيين مبكّراً على إصابة بايدن بالسرطان
lebanon 24
08/06/2025 18:40:45 Lebanon 24 Lebanon 24
فنانة عربيّة شهيرة تتحدّث عن إرتباطها بشاب هنديّ: العلاقة استمرّت 10 أيّام فقط
lebanon 24
08/06/2025 18:40:45 Lebanon 24 Lebanon 24
لهذا السبب أخفت النجمة السورية الشهيرة إصابتها بالسرطان
lebanon 24
08/06/2025 18:40:45 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
09:18 | 2025-06-08
07:13 | 2025-06-08
05:52 | 2025-06-08
04:00 | 2025-06-08
03:15 | 2025-06-08
01:48 | 2025-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24