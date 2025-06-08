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المرأة
للمرّة الأولى... فنانة شهيرة تتحدّث عن سبب عدم كشفها عن إصابتها بالسرطان
Lebanon 24
08-06-2025
|
10:45
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تحدثت الفنانة
كندة علوش
، للمرة الأولى عن صراعها مع مرض السرطان.
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وأوضحت
علوش
أنّها تعمدت إخفاء مرضها في البداية لعدم قدرتها على تقبل التعاطف.
وشدّدت على أنّها كانت حريصة على العيش بشكلٍ طبيعيّ.
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