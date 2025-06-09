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المرأة

من هي "العروس" التي خطفت قلب حفيد "الزعيم" عادل إمام؟

Lebanon 24
09-06-2025 | 09:17
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تستعد عائلة الفنان المصري الكبير عادل إمام لحدث عائلي مميز، يتمثل في زفاف حفيده عادل رامي إمام، نجل المخرج رامي إمام، الذي يحمل اسم جده تخليدًا لرمزية "الزعيم" في وجدان العائلة ومحبيه.
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العروس فريدة أشرف، نشرت قبل أسبوعين عبر حسابها على "إنستغرام"، صورًا من احتفال عيد ميلادها برفقة صديقاتها، وظهرت وهي ترتدي تاجًا كتب عليه "Bride" مع طرحة بيضاء صغيرة، في إشارة إلى اقتراب موعد زفافها.

وعادل، الحفيد الأكبر لعادل إمام، تخرّج عام 2023 من الجامعة الأميركية في القاهرة حيث درس الإخراج، وسبق أن أخرج فيلمًا قصيرًا بعنوان "انحدار" في عام 2020 ضمن مشاريعه الجامعية. يواصل بذلك مسيرة العائلة الفنية، على خُطى والده وجده.

ووفقًا لمصادر محلية، يُتوقع أن يُقام حفل الزفاف في تموز 2025، ليواكب ذكرى خطبتهما التي أُقيمت في تموز 2023 ضمن حفل عائلي محدود اقتصر على المقربين فقط. وسيكون الزفاف بدوره مناسبة خاصة تقتصر على أفراد الأسرة وعدد محدود من الأصدقاء.

والعروس فريدة أشرف، فتاة من خارج الوسط الفني، تعمل مدرّبة لياقة بدنية معتمدة وتحمل شهادة من الجمعية الدولية لعلوم الرياضة (ISSA). تبلغ من العمر 25 عامًا، وتتمتع بحضور نشط على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابعها أكثر من 21 ألف شخص. وهي "صديقة الطفولة" لعادل، وقد تحول هذا الرابط إلى علاقة عاطفية نضجت مع الوقت، وتُكلل اليوم بالزواج. (فوشيا)
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