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المرأة

أكثر من 100 قطعة من الملابس والإكسسوارات.. تنظيم أكبر مزاد لمقتنيات الأميرة ديانا (صور)

Lebanon 24
10-06-2025 | 10:06
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تستعد دار "جوليان للمزادات" لتنظيم أكبر مزاد علني لمقتنيات الأميرة ديانا، تحت عنوان "أسلوب الأميرة ديانا ومجموعة ملكية"، وذلك في 26 حزيران بفندق "بينينسولا بيفرلي هيلز" في لوس أنجلوس، بحضور مباشر وعبر الإنترنت.
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يتضمن المزاد أكثر من 100 قطعة من الملابس والإكسسوارات الشخصية التي ارتدتها الأميرة في مناسبات عامة، بينها: فستان حريري مزهر من تصميم بيلفيل ساسون يعود لعام 1988، المعروف بـ"فستان الرعاية"، يُقدّر سعره بين 200 و300 ألف دولار، فستان سهرة مطرز من تصميم كاثرين ووكر ارتدته خلال جولتها في الخليج عام 1986، طقم أصفر مزهر من تصميم بروس أولدفيلد ارتدته في سباق "رويال أسكوت" عام 1987، حقيبة يد من ديور أُهديت لها من السيدة الأولى الفرنسية السابقة بيرناديت شيراك عام 1995، رسم تخطيطي لفستان زفافها مرفق بقصاصات من قماش التول الأصلي، وقبعة خوخية ارتدتها خلال حفل توديع شهر العسل.
 
 
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كما يشمل المزاد مقتنيات لأفراد آخرين من العائلة المالكة البريطانية، مثل الملكة إليزابيث الثانية والملكة الأم.

وأوضح المدير التنفيذي للدار، مارتن نولان، أن هذه المقتنيات تُعتبر أصولًا استثمارية نادرة، مذكّرًا بأن فستانًا لديانا بيع سابقًا بمبلغ 1.14 مليون دولار.

وسُيخصص جزء من عائدات المزاد لدعم جمعية "ضمور العضلات في المملكة المتحدة"، بينما تستمر فعاليات المعرض التمهيدي في متحف أيقونات الأناقة بمدينة نيوبريدج – أيرلندا، حتى 17 حزيران الجاري. (ارم نيوز)
 
 
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