أكثر من 100 قطعة من الملابس والإكسسوارات.. تنظيم أكبر مزاد لمقتنيات الأميرة ديانا (صور)

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تستعد دار "جوليان للمزادات" لتنظيم أكبر مزاد علني لمقتنيات الأميرة ديانا، تحت عنوان "أسلوب الأميرة ديانا ومجموعة ملكية"، وذلك في 26 حزيران بفندق "بينينسولا بيفرلي هيلز" في ، بحضور مباشر وعبر الإنترنت.يتضمن المزاد أكثر من 100 قطعة من الملابس والإكسسوارات الشخصية التي ارتدتها الأميرة في مناسبات عامة، بينها: فستان حريري مزهر من تصميم بيلفيل ساسون يعود لعام 1988، المعروف بـ"فستان الرعاية"، يُقدّر سعره بين 200 و300 ألف دولار، فستان سهرة مطرز من تصميم كاثرين ارتدته خلال جولتها في عام 1986، طقم أصفر مزهر من تصميم بروس أولدفيلد ارتدته في سباق "رويال أسكوت" عام 1987، حقيبة يد من ديور أُهديت لها من السابقة بيرناديت شيراك عام 1995، رسم تخطيطي لفستان زفافها مرفق بقصاصات من قماش التول الأصلي، وقبعة خوخية ارتدتها خلال حفل توديع شهر العسل.