25
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
17
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
أكثر من 100 قطعة من الملابس والإكسسوارات.. تنظيم أكبر مزاد لمقتنيات الأميرة ديانا (صور)
Lebanon 24
10-06-2025
|
10:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستعد دار "جوليان للمزادات" لتنظيم أكبر مزاد علني لمقتنيات الأميرة ديانا، تحت عنوان "أسلوب الأميرة ديانا ومجموعة ملكية"، وذلك في 26 حزيران بفندق "بينينسولا بيفرلي هيلز" في
لوس أنجلوس
، بحضور مباشر وعبر الإنترنت.
Advertisement
يتضمن المزاد أكثر من 100 قطعة من الملابس والإكسسوارات الشخصية التي ارتدتها الأميرة في مناسبات عامة، بينها: فستان حريري مزهر من تصميم بيلفيل ساسون يعود لعام 1988، المعروف بـ"فستان الرعاية"، يُقدّر سعره بين 200 و300 ألف دولار، فستان سهرة مطرز من تصميم كاثرين
ووكر
ارتدته خلال جولتها في
الخليج
عام 1986، طقم أصفر مزهر من تصميم بروس أولدفيلد ارتدته في سباق "رويال أسكوت" عام 1987، حقيبة يد من ديور أُهديت لها من
السيدة الأولى
الفرنسية
السابقة بيرناديت شيراك عام 1995، رسم تخطيطي لفستان زفافها مرفق بقصاصات من قماش التول الأصلي، وقبعة خوخية ارتدتها خلال حفل توديع شهر العسل.
كما يشمل المزاد مقتنيات لأفراد آخرين من
العائلة المالكة
البريطانية
، مثل
الملكة إليزابيث الثانية
والملكة الأم.
وأوضح المدير التنفيذي للدار، مارتن نولان، أن هذه المقتنيات تُعتبر أصولًا استثمارية نادرة، مذكّرًا بأن فستانًا لديانا بيع سابقًا بمبلغ 1.14 مليون دولار.
وسُيخصص جزء من عائدات المزاد لدعم جمعية "ضمور العضلات في
المملكة
المتحدة"، بينما تستمر فعاليات المعرض التمهيدي في متحف أيقونات الأناقة بمدينة نيوبريدج –
أيرلندا
، حتى 17 حزيران الجاري. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
صورٌ تُوثّق ما جرى في منزل طفولة الأميرة ديانا... وهذا ما كشفه شقيقها
Lebanon 24
صورٌ تُوثّق ما جرى في منزل طفولة الأميرة ديانا... وهذا ما كشفه شقيقها
10/06/2025 19:59:11
10/06/2025 19:59:11
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعت وفاة الأميرة ديانا.. "بابا فانغا اليابان": هذا ما سيشهده العام 2030
Lebanon 24
توقعت وفاة الأميرة ديانا.. "بابا فانغا اليابان": هذا ما سيشهده العام 2030
10/06/2025 19:59:11
10/06/2025 19:59:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل تُكشف لأول مرّة.. من تسبب بانهيار زواج الأميرة ديانا؟
Lebanon 24
تفاصيل تُكشف لأول مرّة.. من تسبب بانهيار زواج الأميرة ديانا؟
10/06/2025 19:59:11
10/06/2025 19:59:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما أطلت بفستان بفتحة ساق عالية ومستوحى من إطلالة الأميرة ديانا... إليكم أول تعليق لجورجينا
Lebanon 24
بعدما أطلت بفستان بفتحة ساق عالية ومستوحى من إطلالة الأميرة ديانا... إليكم أول تعليق لجورجينا
10/06/2025 19:59:11
10/06/2025 19:59:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
سيرين عبد النور تفاجئ ابنتها تاليا في عيد ميلادها… والجمهور ينبهر بجمالها
Lebanon 24
سيرين عبد النور تفاجئ ابنتها تاليا في عيد ميلادها… والجمهور ينبهر بجمالها
12:40 | 2025-06-10
10/06/2025 12:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حفل زفاف مرتقب في العائلة المالكة البريطانية.. من هي "العروس"؟
Lebanon 24
حفل زفاف مرتقب في العائلة المالكة البريطانية.. من هي "العروس"؟
08:51 | 2025-06-10
10/06/2025 08:51:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مؤثر.. فنانة ترقص مع والدها بحفل زفافها الثاني في اليونان (فيديو وصور)
Lebanon 24
مشهد مؤثر.. فنانة ترقص مع والدها بحفل زفافها الثاني في اليونان (فيديو وصور)
08:19 | 2025-06-10
10/06/2025 08:19:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"جوزي منو مصدر أمان".. جويل مردينيان تُثير الجدل بتصريحات عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
"جوزي منو مصدر أمان".. جويل مردينيان تُثير الجدل بتصريحات عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:31 | 2025-06-10
10/06/2025 04:31:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب مرض ابنها.. بسمة بوسيل تتخذ هذا القرار
Lebanon 24
بسبب مرض ابنها.. بسمة بوسيل تتخذ هذا القرار
02:53 | 2025-06-10
10/06/2025 02:53:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب مرض ابنها.. بسمة بوسيل تتخذ هذا القرار
Lebanon 24
بسبب مرض ابنها.. بسمة بوسيل تتخذ هذا القرار
02:53 | 2025-06-10
10/06/2025 02:53:43
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار يثير الجدل... 200 ألف ليرة لدخول هذه المنطقة!
Lebanon 24
قرار يثير الجدل... 200 ألف ليرة لدخول هذه المنطقة!
15:04 | 2025-06-09
09/06/2025 03:04:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بيع دولارات وشراء ليرة.. ماذا يشهد السوق؟
Lebanon 24
بيع دولارات وشراء ليرة.. ماذا يشهد السوق؟
14:24 | 2025-06-09
09/06/2025 02:24:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. هكذا تحدّث عن "حزب الله" ومصيره
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. هكذا تحدّث عن "حزب الله" ومصيره
14:15 | 2025-06-09
09/06/2025 02:15:55
Lebanon 24
Lebanon 24
كانتا ترقصان في الشارع.. عارضة الأزياء اللبنانية الشهيرة بفيديو طريف مع ابنتها
Lebanon 24
كانتا ترقصان في الشارع.. عارضة الأزياء اللبنانية الشهيرة بفيديو طريف مع ابنتها
04:53 | 2025-06-10
10/06/2025 04:53:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
12:40 | 2025-06-10
سيرين عبد النور تفاجئ ابنتها تاليا في عيد ميلادها… والجمهور ينبهر بجمالها
08:51 | 2025-06-10
حفل زفاف مرتقب في العائلة المالكة البريطانية.. من هي "العروس"؟
08:19 | 2025-06-10
مشهد مؤثر.. فنانة ترقص مع والدها بحفل زفافها الثاني في اليونان (فيديو وصور)
04:31 | 2025-06-10
"جوزي منو مصدر أمان".. جويل مردينيان تُثير الجدل بتصريحات عن حياتها الشخصية (فيديو)
02:53 | 2025-06-10
بسبب مرض ابنها.. بسمة بوسيل تتخذ هذا القرار
01:52 | 2025-06-10
على الرغم من حالتها الصحية.. سيلين ديون تُحدث ضجة في أحدث ظهور لها شاهدوا كيف بدت (صور)
فيديو
دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
Lebanon 24
دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
01:39 | 2025-06-09
10/06/2025 19:59:11
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب جديد من Xiaomi .. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب جديد من Xiaomi .. هذه مواصفاته (فيديو)
04:30 | 2025-06-08
10/06/2025 19:59:11
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت تصرخ وتبكي بشكل هستيري وتستغيث.. زوجة فنان معروف تتهمه بسرقة ذهبها وأموالها (فيديو)
Lebanon 24
كانت تصرخ وتبكي بشكل هستيري وتستغيث.. زوجة فنان معروف تتهمه بسرقة ذهبها وأموالها (فيديو)
03:15 | 2025-06-08
10/06/2025 19:59:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24