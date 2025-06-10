سيرين عبد النور تفاجئ ابنتها تاليا في عيد ميلادها… والجمهور ينبهر بجمالها

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نشرت الفنانة عبر خاصية “الستوري” على حسابها في إنستغرام مقطع فيديو مؤثر يوثق لحظة احتفالها بعيد ميلاد ابنتها تاليا.وظهرت تاليا في الفيديو وهي تعود من المدرسة، لتتفاجأ بوالدتها بانتظارها عند مدخل المنزل وهي تحمل قالب حلوى، وسط أجواء من الدهشة والفرح عمّت المكان. وعلّقت سيرين على الفيديو قائلة: “صاروا ١٤ سنة”، في إشارة إلى بلوغ تاليا عامها .وقد لفتت تاليا الأنظار بجمالها وملامحها الشابة، ما دفع العديد من المتابعين للتعليق على الشبه الكبير بين الأم وابنتها، مشيدين بالعلاقة الدافئة التي تجمعهما.