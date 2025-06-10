25
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
14
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
سيرين عبد النور تفاجئ ابنتها تاليا في عيد ميلادها… والجمهور ينبهر بجمالها
Lebanon 24
10-06-2025
|
12:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الفنانة
سيرين عبد النور
عبر خاصية “الستوري” على حسابها في إنستغرام مقطع فيديو مؤثر يوثق لحظة احتفالها بعيد ميلاد ابنتها تاليا.
Advertisement
وظهرت تاليا في الفيديو وهي تعود من المدرسة، لتتفاجأ بوالدتها بانتظارها عند مدخل المنزل وهي تحمل قالب حلوى، وسط أجواء من الدهشة والفرح عمّت المكان. وعلّقت سيرين على الفيديو قائلة: “صاروا ١٤ سنة”، في إشارة إلى بلوغ تاليا عامها
الرابع عشر
.
وقد لفتت تاليا الأنظار بجمالها وملامحها الشابة، ما دفع العديد من المتابعين للتعليق على الشبه الكبير بين الأم وابنتها، مشيدين بالعلاقة الدافئة التي تجمعهما.
مواضيع ذات صلة
سيرين عبد النور تفاجئ جمهورها بإطلالة جديدة باللون الأشقر.. والجمهور في حالة ذهول
Lebanon 24
سيرين عبد النور تفاجئ جمهورها بإطلالة جديدة باللون الأشقر.. والجمهور في حالة ذهول
11/06/2025 01:54:41
11/06/2025 01:54:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لمناسبة عيد ميلادها.. رسائل تهنئة من راغب علامة وسيرين عبد النور لنانسي عجرم
Lebanon 24
لمناسبة عيد ميلادها.. رسائل تهنئة من راغب علامة وسيرين عبد النور لنانسي عجرم
11/06/2025 01:54:41
11/06/2025 01:54:41
Lebanon 24
Lebanon 24
سيرين عبد النور تخطف الأنظار بإطلالتها وتظهر بالشعر الأشقر
Lebanon 24
سيرين عبد النور تخطف الأنظار بإطلالتها وتظهر بالشعر الأشقر
11/06/2025 01:54:41
11/06/2025 01:54:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان مكشوف.. سيرين عبد النور تُثير الجدل شاهدوا كيف استعرضت إطلالتها
Lebanon 24
بفستان مكشوف.. سيرين عبد النور تُثير الجدل شاهدوا كيف استعرضت إطلالتها
11/06/2025 01:54:41
11/06/2025 01:54:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
ستيفاني عطالله تتعرّض للإصابة.. إليكم ما حصل بالفيديو
Lebanon 24
ستيفاني عطالله تتعرّض للإصابة.. إليكم ما حصل بالفيديو
16:14 | 2025-06-10
10/06/2025 04:14:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تثير الجدل بمنشور غامض.. "الحيط بيضل حيط"
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تثير الجدل بمنشور غامض.. "الحيط بيضل حيط"
14:00 | 2025-06-10
10/06/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 100 قطعة من الملابس والإكسسوارات.. تنظيم أكبر مزاد لمقتنيات الأميرة ديانا (صور)
Lebanon 24
أكثر من 100 قطعة من الملابس والإكسسوارات.. تنظيم أكبر مزاد لمقتنيات الأميرة ديانا (صور)
10:06 | 2025-06-10
10/06/2025 10:06:55
Lebanon 24
Lebanon 24
حفل زفاف مرتقب في العائلة المالكة البريطانية.. من هي "العروس"؟
Lebanon 24
حفل زفاف مرتقب في العائلة المالكة البريطانية.. من هي "العروس"؟
08:51 | 2025-06-10
10/06/2025 08:51:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مؤثر.. فنانة ترقص مع والدها بحفل زفافها الثاني في اليونان (فيديو وصور)
Lebanon 24
مشهد مؤثر.. فنانة ترقص مع والدها بحفل زفافها الثاني في اليونان (فيديو وصور)
08:19 | 2025-06-10
10/06/2025 08:19:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب مرض ابنها.. بسمة بوسيل تتخذ هذا القرار
Lebanon 24
بسبب مرض ابنها.. بسمة بوسيل تتخذ هذا القرار
02:53 | 2025-06-10
10/06/2025 02:53:43
Lebanon 24
Lebanon 24
كانتا ترقصان في الشارع.. عارضة الأزياء اللبنانية الشهيرة بفيديو طريف مع ابنتها
Lebanon 24
كانتا ترقصان في الشارع.. عارضة الأزياء اللبنانية الشهيرة بفيديو طريف مع ابنتها
04:53 | 2025-06-10
10/06/2025 04:53:07
Lebanon 24
Lebanon 24
عائلته أعلنت الخبر بحزنٍ كبيرٍ... الموت يُغيّب فناناً شهيراً جدّاً (صور)
Lebanon 24
عائلته أعلنت الخبر بحزنٍ كبيرٍ... الموت يُغيّب فناناً شهيراً جدّاً (صور)
09:35 | 2025-06-10
10/06/2025 09:35:06
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط سروالها.. نجمة شهيرة تتعرّض لموقف محرج على المسرح شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
سقط سروالها.. نجمة شهيرة تتعرّض لموقف محرج على المسرح شاهدوا الفيديو
03:21 | 2025-06-10
10/06/2025 03:21:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بصورة رومانسية وكلمات مؤثرة.. هكذا عايدت الملكة رانيا العاهل الأردني بعيد ميلاده
Lebanon 24
بصورة رومانسية وكلمات مؤثرة.. هكذا عايدت الملكة رانيا العاهل الأردني بعيد ميلاده
04:41 | 2025-06-10
10/06/2025 04:41:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
16:14 | 2025-06-10
ستيفاني عطالله تتعرّض للإصابة.. إليكم ما حصل بالفيديو
14:00 | 2025-06-10
ممثلة لبنانية شهيرة تثير الجدل بمنشور غامض.. "الحيط بيضل حيط"
10:06 | 2025-06-10
أكثر من 100 قطعة من الملابس والإكسسوارات.. تنظيم أكبر مزاد لمقتنيات الأميرة ديانا (صور)
08:51 | 2025-06-10
حفل زفاف مرتقب في العائلة المالكة البريطانية.. من هي "العروس"؟
08:19 | 2025-06-10
مشهد مؤثر.. فنانة ترقص مع والدها بحفل زفافها الثاني في اليونان (فيديو وصور)
04:31 | 2025-06-10
"جوزي منو مصدر أمان".. جويل مردينيان تُثير الجدل بتصريحات عن حياتها الشخصية (فيديو)
فيديو
دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
Lebanon 24
دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
01:39 | 2025-06-09
11/06/2025 01:54:41
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب جديد من Xiaomi .. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب جديد من Xiaomi .. هذه مواصفاته (فيديو)
04:30 | 2025-06-08
11/06/2025 01:54:41
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت تصرخ وتبكي بشكل هستيري وتستغيث.. زوجة فنان معروف تتهمه بسرقة ذهبها وأموالها (فيديو)
Lebanon 24
كانت تصرخ وتبكي بشكل هستيري وتستغيث.. زوجة فنان معروف تتهمه بسرقة ذهبها وأموالها (فيديو)
03:15 | 2025-06-08
11/06/2025 01:54:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24