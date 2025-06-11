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المرأة

بعد زواجها للمرة الخامسة.. فنانة شهيرة تُفاجئ الجميع بخبر حملها (صورة)

Lebanon 24
11-06-2025 | 02:18
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نشرت الفنانة الكويتية هند البلوشي صورة خاصة كشفت من خلالها عن حملها بطفلها الثالث، بعد اعلانها عن زواجها بداية هذا العام.
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وشاركت هند الصورة عبر خاصية الستوريز على إنستغرام، واختارت فيها فستاناً أنيقاً باللون البيج بقماش لامع، بتصميم يظهر بوضوح بطنها المنتفخة في شهور متفدمة من الحمل، وبدت بملامح طبيعية بمكياج خفيف.
 
 
 
وظهرت الفنانة الكويتية في الصورة وهي تحتضن بطنها بحب واهتمام، معلنة من خلالها عن حملها، وارفقت الصورة بتعليق جاء فيه: "شكرا لإهتمامكم بلوكي اليوم بتلفزيون الكويت".


يذكر أن هند البلوشي فاجأت الجميع بداية هذا العام، بإعلان زواجها للمرة الخامسة وذلك على هامش مشاركتها في حفل Joy Awards. (لها)
 
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