بعد منعها من الغناء في مصر.. هيفا وهبي في القاهرة لهذا السبب

Advertisement

تتوجّه الفنانة الى لبدء تصوير فيلمها الجديد "مملكة" الذي تشارك في بطولته مع الفنان خلال الأيام المقبلة، وهو من إخراج وتأليف .والفيلم هو العمل السينمائي الأول لهيفا بعد أزمتها مع نقابة الموسيقيين، بحيث تم إيقافها عن الغناء في مصر بسبب شكوى مدير أعمالها، فيما يُعدّ أول أعمال مصطفى شعبان في السينما بعد غياب 12 عاماً منذ قدم فيلمه الأخير "الوتر".ومن المفترض أيضاً أن يعقد مصطفى شعبان وهيفاء وهبي جلسات عمل مع شركة الإنتاج لوضع اللمسات الأخيرة قبل بدء التصوير ومعرفة باقي فريق العمل.(لها)