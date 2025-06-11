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المرأة
بعد منعها من الغناء في مصر.. هيفا وهبي في القاهرة لهذا السبب
Lebanon 24
11-06-2025
|
04:02
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تتوجّه الفنانة
هيفا وهبي
الى
القاهرة
لبدء تصوير فيلمها الجديد "مملكة" الذي تشارك في بطولته مع الفنان
مصطفى شعبان
خلال الأيام المقبلة، وهو من إخراج
أحمد عبد الوهاب
وتأليف
إيهاب
بليبل
.
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والفيلم هو العمل السينمائي الأول لهيفا بعد أزمتها مع نقابة الموسيقيين، بحيث تم إيقافها عن الغناء في مصر بسبب شكوى مدير أعمالها، فيما يُعدّ أول أعمال مصطفى شعبان في السينما بعد غياب 12 عاماً منذ قدم فيلمه الأخير "الوتر".
ومن المفترض أيضاً أن يعقد مصطفى شعبان وهيفاء وهبي جلسات عمل مع شركة الإنتاج لوضع اللمسات الأخيرة قبل بدء التصوير ومعرفة باقي فريق العمل.(لها)
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