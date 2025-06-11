ممثل سوري يصفع باميلا الكيك أمام الجميع!

Advertisement

شهدت الحلقة 49 من مسلسل "آسر" تصعيدًا دراميًا حادًا، حيث اعترفت حياة (باميلا الكيك) لراغب (خالد القيش) بوجود رجل آخر في حياتها، ما أدخله في حالة انتكاسة أعادت إليه سلوكياته العدوانية. استعان بصديقه غازي (مجدي مشموشي)، الذي تبيّن أنه ما زال حيًا ويقيم تحت رعايته في موقع سري، ليبدأ التخطيط للانتقام.خلال الحلقة، أبلغه جاد نجل حياة بأن والدته تستعد للسفر برفقة ، فسارع راغب إلى محاولًا ثنيها عن قرارها والعودة معه إلى المنزل. إلا أن حياة فاجأته باعترافها الصادم أمام الجميع، مؤكدة أن الرجل الآخر ليس آسر (باسل خياط). ورغم محاولته ضبط أعصابه، أقدم راغب على صفع حياة أمام الحاضرين، مما تسبب بانهيار جاد من هول المشهد.في موازاة ذلك، حذّر رستم (عباس النوري) آسر من مرافقته في مهمته المعقدة لإنقاذ سلمى (كارمن لبس) من قبضة رجال ، ملمحًا إلى خطورة الخطة. وفي تطور مفاجئ، وبعدما ظن عزت (سامر المصري) أن رجال عطية قضوا على رستم، فوجئ بزيارته بعد نجاح خطته الدقيقة التي تضمنت إطلاق النار على عطية داخل صالة سينما، بالتوازي مع تهريب سلمى إلى بر الأمان.وفي نهاية الحلقة، تكشّف السر الأكبر، إذ ظهر راغب وهو يعتني بغازي في مكان خفي، ما يمهد لتحالفات جديدة قد تقلب موازين الأحداث في الحلقات المقبلة.يُعرض مسلسل "آسر" من الأحد إلى الخميس، الساعة 8 مساءً بتوقيت عبر شاشة MBC1، مع توفر الحلقات حصريًا عبر منصة "شاهد". (فوشيا)