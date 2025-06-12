26
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
17
o
بشري
26
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
حبس ملكة جمال لمدة عامين.. هذا ما فعلته (صورة)
Lebanon 24
12-06-2025
|
00:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
حكمت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء العاصمة
الجزائر
، أمس الأربعاء بإدانة ملكة الجمال وعارضة الأزياء المؤثرة وحيدة قروج، بالحبس النافذ لعامين وتأييد الغرامة المالية المحكوم بها على المتهمة بقيمة 500 ألف
دينار
جزائري.
Advertisement
ووفقًا لصحف محلية، أيد مجلس قضاء العاصمة في منطوق الحكم محل
الاستئناف
الصادر أمس الأربعاء، الدعوى المدنية، والإبقاء على مبلغ التعويض المالي ضد المتهمة.
وجاء الحكم بالحبس النافذ لعامين ضد وحيدة قروج مخفضًا للحكم الابتدائي السابق ضدها بالسجن النافذ ثلاثة أعوام، الصادر عن محكمة الجُنح بالشراقة لمتابعتها جزائيًا من طرف مدير أعمالها المقيم ببلدية خميس الخشنة ببومرداس، لارتكابها جُنحة نشر خطاب كراهية ضده عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
، وجُنحة المساس بحُرمة الحياة الخاصة عن طريق التقاط وتسجيل صور ومقاطع مرئية له في مكان خاص، بالإجبار دون موافقته، إضافة على التعدي عليه بالضرب وإحداث الإصابات في جسده.
وحكم أيضا على شقيق وحيدة قروج غيابيًا في جلسة الحكم الابتدائي بالسجن النافذ خمسة أعوام، مع إدار أمر بالقبض عليه، قبل أن يعترض المتهم على الحكم بعد توقيفه من مصالح الأمن في العاصمة الجزائر.
وحسب وسائل إعلام جزائرية، اعترفت وحيدة قروج في جلسة الحكم الابتدائي بضربها لمدير أعمالها في المقطع المرئي المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب خيانته لها، وسرقة الأموال منها.
فيما أكد الضحية في الجلسة ذاتها، أنه تعرض للضرب والسب من جهة وحيدة قروج بعد استدراجه إلى مسكنها العائلي برفقة شقيقها، مطالبًا بتعويضات مالية عما بدر من تعدي قروج وشقيقها ضده.
تُجدر الإشارة إلى أنه في أوائل آذار الماضي باشرت السلطات الجزائرية تحقيقاتها مع وحيدة قروج،
ملكة جمال
التراث الأفريقي
عام 2019، وملكة جمال
شمال أفريقيا
عام 2021، بتهمة ضرب واحتجاز وتهديد مدير أعمالها، وتم وضعها في سجن
القليعة
، غربي العاصمة الجزائر، على خلفية تلك الاتهامات. (إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
انطلاق حفلة انتخاب ملكة جمال العالم لعام 2025
Lebanon 24
انطلاق حفلة انتخاب ملكة جمال العالم لعام 2025
12/06/2025 10:21:50
12/06/2025 10:21:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بتهمة الاحتيال.. الأمن يعتقل ملكة جمال (صورة)
Lebanon 24
بتهمة الاحتيال.. الأمن يعتقل ملكة جمال (صورة)
12/06/2025 10:21:50
12/06/2025 10:21:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. ملكة جمال لبنان تتألق بإطلالة تراثية مميزة!
Lebanon 24
بالصور.. ملكة جمال لبنان تتألق بإطلالة تراثية مميزة!
12/06/2025 10:21:50
12/06/2025 10:21:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال رفضت تسليم التاج لخليفتها.. ما فعلته مُحرج جداً (فيديو)
Lebanon 24
ملكة جمال رفضت تسليم التاج لخليفتها.. ما فعلته مُحرج جداً (فيديو)
12/06/2025 10:21:50
12/06/2025 10:21:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بشكل مُفاجئ.. إنفصال نجمة تركية شهيرة عن حبيبها بعد حب دام لسنوات
Lebanon 24
بشكل مُفاجئ.. إنفصال نجمة تركية شهيرة عن حبيبها بعد حب دام لسنوات
03:06 | 2025-06-12
12/06/2025 03:06:02
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة إعلامية MTV عن 52 عاما بعد معركة طويلة مع السرطان (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة إعلامية MTV عن 52 عاما بعد معركة طويلة مع السرطان (صورة)
02:22 | 2025-06-12
12/06/2025 02:22:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء حماسية.. شيرين بيوتي تحتفل بليلة الحنة قبل زفافها بأيام وتتلقى هدايا ذهبية (فيديو)
Lebanon 24
بأجواء حماسية.. شيرين بيوتي تحتفل بليلة الحنة قبل زفافها بأيام وتتلقى هدايا ذهبية (فيديو)
23:58 | 2025-06-11
11/06/2025 11:58:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أضرار البوتوكس.. حين يتحوّل التجميل إلى خطر
Lebanon 24
أضرار البوتوكس.. حين يتحوّل التجميل إلى خطر
23:00 | 2025-06-11
11/06/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بإطلالة جريئة وووشوم لافتة.. جويل مردينيان تخطف الأنظار أثناء طبخ الملوخية
Lebanon 24
بإطلالة جريئة وووشوم لافتة.. جويل مردينيان تخطف الأنظار أثناء طبخ الملوخية
15:00 | 2025-06-11
11/06/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي؟
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي؟
04:41 | 2025-06-11
11/06/2025 04:41:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل سوري يصفع باميلا الكيك أمام الجميع!
Lebanon 24
ممثل سوري يصفع باميلا الكيك أمام الجميع!
08:25 | 2025-06-11
11/06/2025 08:25:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... هذه آخر إطلالة لدانييلا حفيدة هيفا وهبي
Lebanon 24
بالصورة... هذه آخر إطلالة لدانييلا حفيدة هيفا وهبي
08:34 | 2025-06-11
11/06/2025 08:34:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"اهتزازات" في البقاع.. ماذا يحدث؟
Lebanon 24
"اهتزازات" في البقاع.. ماذا يحدث؟
15:41 | 2025-06-11
11/06/2025 03:41:20
Lebanon 24
Lebanon 24
برفقة زوجها وابنتيها... ممثلة شهيرة تستمتع بوقتها على البحر (صور)
Lebanon 24
برفقة زوجها وابنتيها... ممثلة شهيرة تستمتع بوقتها على البحر (صور)
13:41 | 2025-06-11
11/06/2025 01:41:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
03:06 | 2025-06-12
بشكل مُفاجئ.. إنفصال نجمة تركية شهيرة عن حبيبها بعد حب دام لسنوات
02:22 | 2025-06-12
خبر حزين جداً.. وفاة إعلامية MTV عن 52 عاما بعد معركة طويلة مع السرطان (صورة)
23:58 | 2025-06-11
بأجواء حماسية.. شيرين بيوتي تحتفل بليلة الحنة قبل زفافها بأيام وتتلقى هدايا ذهبية (فيديو)
23:00 | 2025-06-11
أضرار البوتوكس.. حين يتحوّل التجميل إلى خطر
15:00 | 2025-06-11
بإطلالة جريئة وووشوم لافتة.. جويل مردينيان تخطف الأنظار أثناء طبخ الملوخية
12:00 | 2025-06-11
ارتدت كروب توب ضيق.. ميريام فارس تُحدث ضجة بفيديو يجمعها بابنها وإطلالة لافتة
فيديو
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
04:21 | 2025-06-11
12/06/2025 10:21:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
01:42 | 2025-06-11
12/06/2025 10:21:50
Lebanon 24
Lebanon 24
دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
Lebanon 24
دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
01:39 | 2025-06-09
12/06/2025 10:21:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24