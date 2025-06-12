حبس ملكة جمال لمدة عامين.. هذا ما فعلته (صورة)

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ووفقًا لصحف محلية، أيد مجلس قضاء العاصمة في منطوق الحكم محل الصادر أمس الأربعاء، الدعوى المدنية، والإبقاء على مبلغ التعويض المالي ضد المتهمة. حكمت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء العاصمة ، أمس الأربعاء بإدانة ملكة الجمال وعارضة الأزياء المؤثرة وحيدة قروج، بالحبس النافذ لعامين وتأييد الغرامة المالية المحكوم بها على المتهمة بقيمة 500 ألف جزائري.ووفقًا لصحف محلية، أيد مجلس قضاء العاصمة في منطوق الحكم محل الصادر أمس الأربعاء، الدعوى المدنية، والإبقاء على مبلغ التعويض المالي ضد المتهمة.

وجاء الحكم بالحبس النافذ لعامين ضد وحيدة قروج مخفضًا للحكم الابتدائي السابق ضدها بالسجن النافذ ثلاثة أعوام، الصادر عن محكمة الجُنح بالشراقة لمتابعتها جزائيًا من طرف مدير أعمالها المقيم ببلدية خميس الخشنة ببومرداس، لارتكابها جُنحة نشر خطاب كراهية ضده عبر ، وجُنحة المساس بحُرمة الحياة الخاصة عن طريق التقاط وتسجيل صور ومقاطع مرئية له في مكان خاص، بالإجبار دون موافقته، إضافة على التعدي عليه بالضرب وإحداث الإصابات في جسده.



وحكم أيضا على شقيق وحيدة قروج غيابيًا في جلسة الحكم الابتدائي بالسجن النافذ خمسة أعوام، مع إدار أمر بالقبض عليه، قبل أن يعترض المتهم على الحكم بعد توقيفه من مصالح الأمن في العاصمة الجزائر.



وحسب وسائل إعلام جزائرية، اعترفت وحيدة قروج في جلسة الحكم الابتدائي بضربها لمدير أعمالها في المقطع المرئي المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب خيانته لها، وسرقة الأموال منها.



فيما أكد الضحية في الجلسة ذاتها، أنه تعرض للضرب والسب من جهة وحيدة قروج بعد استدراجه إلى مسكنها العائلي برفقة شقيقها، مطالبًا بتعويضات مالية عما بدر من تعدي قروج وشقيقها ضده.



تُجدر الإشارة إلى أنه في أوائل آذار الماضي باشرت السلطات الجزائرية تحقيقاتها مع وحيدة قروج، عام 2019، وملكة جمال عام 2021، بتهمة ضرب واحتجاز وتهديد مدير أعمالها، وتم وضعها في سجن ، غربي العاصمة الجزائر، على خلفية تلك الاتهامات. (إرم نيوز)