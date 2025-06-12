Advertisement

المرأة

خبر حزين جداً.. وفاة إعلامية عن 52 عاما بعد معركة طويلة مع السرطان (صورة)

Lebanon 24
12-06-2025 | 02:22
A-
A+
Doc-P-1373918-638853170394373359.jpg
Doc-P-1373918-638853170394373359.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توفيت الإعلامية الأميركية ومقدمة البرامج السابقة في قناة mtv العالمية، أناندا لويس، عن عمر ناهز 52 عاما، بعد معركة طويلة مع سرطان الثدي.
Advertisement

وأكدت شقيقتها، لاكشمي، نبأ وفاتها في منشور مؤثر عبر "فيسبوك" أمس الأربعاء أرفقته بصورة بالأبيض والأسود للويس وعبارة: "إنها حرة، بين أحضان الله"، في وداع مؤلم للنجمة الراحلة.
 
 
 
 
 
واشتهرت لويس في أواخر التسعينيات بعد انضمامها إلى MTV، حيث قدّمت برامج بارزة مثل Total Request Live وHot Zone. ووصفتها صحيفة نيويورك تايمز في عام 1999 بأنها "صوت جيل الهيب هوب". في عام 2001، غادرت القناة لتبدأ تجربة برنامجها الحواري الخاص الذي حمل اسمها، إلا أن عرضه لم يستمر سوى موسم واحد.

وفي عام 2020، أعلنت لويس عن إصابتها بسرطان الثدي في المرحلة الثالثة، موضحة أنها امتنعت عن إجراء الفحوصات المنتظمة بسبب مخاوف من الإشعاع. وفي جلسة حوارية عام 2024، كشفت عن تطور المرض إلى المرحلة الرابعة، وأعربت عن ندمها لرفضها العلاج الجراحي، قائلة: "أجسامنا مذهلة، لكنني كنت مخطئة".

ولدت لويس في لوس أنجلوس عام 1973، وبدأت مسيرتها الإعلامية بعد تخرجها في جامعة هوارد عام 1995. قدّمت أولى برامجها على قناة BET، قبل أن تنتقل إلى MTV عام 1997.

تميّزت بحضورها الإعلامي اللافت وأجرت مقابلات مع أشهر النجوم، مثل براندي وبريتني سبيرز وديستني تشايلد، وغطّت أحداثًا مؤثرة بينها وفاة صديقتها المقربة آليا. وفي عام 2000، اختارتها مجلة People ضمن قائمة "أجمل 50 شخصية".(إرم نيوز)

مواضيع ذات صلة
خبر حزين جدا.. وفاة زوج الفنانة كارول سماحة عن 53 عاماً بعد مُعاناة مع المرض
lebanon 24
12/06/2025 15:39:04 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة بطلة مسلسل "باب الحارة" وهكذا تم نعيها (صورة)
lebanon 24
12/06/2025 15:39:04 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر حزين لجماهير نادي "الهلال" السعوديّ
lebanon 24
12/06/2025 15:39:04 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد معركة طويلة... تايلور سويفت تستعيد حقوق ألبوماتها
lebanon 24
12/06/2025 15:39:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:00 | 2025-06-12
07:21 | 2025-06-12
04:09 | 2025-06-12
03:06 | 2025-06-12
00:33 | 2025-06-12
23:58 | 2025-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24