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المرأة

بشكل مُفاجئ.. إنفصال نجمة تركية شهيرة عن حبيبها بعد حب دام لسنوات

Lebanon 24
12-06-2025 | 03:06
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أعلنت الصحف والمواقع الإلكترونية التركية خبر إنفصال الثنائي التركي الشهير "جيميري بايسال " بطلة مسلسل ليلى وإيتاش شاشماز  بشكل مفاجئ. 
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وتصدر خبر إنفصال جيميري بايسال وإيتاش شاشماز بطلا مسلسل "لعبة حظ " التريند بتركيا خلال الساعات الماضية حيث انها المرة الثانية التي تعلن المواقع والتقارير الصحفية خبر إنفصالهما بعد حب دام لسنوات دون التعليق من الثنائي على الخبر؛ حيث إكتفى كل منهما بمشاركة جمهورهما بصور خاصة من إجازتهما وهما يستمتعان بأجواء الصيف على إحدى الشواطىء.
وكان الثنائي قد أعلن عن إنفصالهما في عام 2022 دون الكشف عن أسباب الإنفصال ثم عادا مجدداً بعد إنفصال عامين.

وفي آخر ظهور تليفزيوني لها، كشفت جيميري بايسال أن قصة مسلسل "ليلى " تغيرت وهناك أسماء إنضمت لفريق العمل وأكدت ان شريكها بالعمل ألبيران إنفصل عن القصة لأن حكايته إنتهت بالأحداث.

وأضافت أنها لا يشغلها إنفصال البطل أو الشريك وكل ما يشغلها هو القصة ذاتها فهى مستمرة وتنفذ مهمتها التي منحت لها بأي عمل هكذا تتعامل مع أدوارها التمثيلية.

وأكدت ان العمل مع سلجوق يونتام الشهير ب "عدنان " بطل العشق الممنوع فخر كبير بالنسبة إليها وسعيدة كثيرا بهذه الفرصة التي قدمتها إليها المخرجة هلال سارال وشركة الإنتاج "القمر "أيضا.
ومن المنتظرعرض الحلقة الجديدة من المسلسل بتاريخ 15  حزيران لتبدأ أحداث جديدة بشخصيات جديدة أيضاً.(نواعم)



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