نجمة تُفاجئ جمهورها بحلق شعرها بالكامل بسبب السرطان! (صور)

نشرت الإعلامية أحدث صورة لمواطنتها مصممة الأزياء ونجمة القبندي، التي صدمت جمهورها بظهورها حليقة الرأس بالكامل، نتيجة خضوعها للعلاج الكيميائي في إطار معركتها مع سرطان الثدي.

وبدت القبندي، البالغة من العمر 33 عاماً، بإطلالة مفعمة بالأمل والجمال، حيث ارتدت اللون الزهري، الذي يرمز إلى التوعية بسرطان الثدي، وحملت باقة من الزهور بين يديها كإشارة إلى تمسكها بالحياة والتفاؤل رغم قسوة المرض.

وأرفقت مي العيدان الصورة بتعليق مؤثر كتبت فيه: "أجمل محاربة سرطان... الله يتمم شفاءك يارب". أما القبندي، فوجهت رسالة ملهمة لمتابعيها عبر حسابها في "إنستغرام" قالت فيها: "ولا تجعل للهمّ طريقاً إلى قلبي. أسألك فرحاً يُشبه الأمان، وراحة تُغنيني عن كل شيء، وسعادة تسكن أعماقي من دون سبب، اللهم ابقِ لي ابتسامتي، فهي بقايا أمل. من دلال، إلى كل من يحتاج دفعة أمل".