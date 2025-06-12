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المرأة
ابن فاليري أبو شقرا يكبر ويلفت الأنظار بوسامته (صورة)
Lebanon 24
12-06-2025
|
08:38
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ملكة جمال لبنان
السابقة،
فاليري أبو شقرا
، متابعيها على تطبيق "إنستغرام" صورة جديدة جمعتها بابنها الصغير الذي خطف الأنظار بوسامته اللافتة.
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وبدت فاليري في الصورة بإطلالة كاجوال بسيطة، حيث ارتدت توب أسود يكشف عن بطنها مع سروال جينز، فيما وقف بجانبها طفلها الذي كبر وتبدلت ملامحه بشكل واضح، ليظهر الشبه الكبير بينه وبين شقيقتيه التوأم تمار وجاسمين.
وتحرص فاليري باستمرار على مشاركة لحظاتها العائلية عبر منصات التواصل الاجتماعي، موثقة من خلال الصور واللقطات اليومية أسلوب حياتها مع أطفالها الثلاثة، والرحلات التي تقوم بها معهم، واهتمامها الدائم بتربيتهم ومشاركتهم تفاصيل يومياتهم. وينال هذا الجانب من حياتها إعجاب جمهورها الذي يشيد بخياراتها العائلية، وابتعادها عن الأضواء الفنية لتكريس وقتها الكامل لعائلتها وسعادتهم.
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