بدت كالأميرات.. داليدا خليل تلفت الأنظار شاهدوا ماذا نشرت (صور)

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شاركت الممثلةجمهورها عبر حسابها على إنستغرام مجموعة صور جديدة لاقت تفاعلًا واسعًا، ظهرت فيها بإطلالة ساحرة خطفت الأنظار.ارتدت فستانًا أزرق لامع بتصميم أنيق يشبه فساتين الأميرات، ونسّقته مع مكياج قوي أبرز ملامح وجهها، وأكملت إطلالتها بـإكسسوارات لافتة أضفت لمسة من الفخامة.وبدت داليدا في الصور بحالة من الفرح والحيوية، حيث ظهرت بعدّة وضعيات مختلفة أمام الكاميرا، عكست ثقتها وتألقها، وسط تفاعل كبير من المتابعين الذين أثنوا على أناقتها وجمالها.