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المرأة
رقص ياسمين عبد العزيز ومنة شلبي يتصدر.. شاهدوا ماذا فعلتا في زفاف فنان معروف (فيديو)
Lebanon 24
13-06-2025
|
02:22
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احتفلت الشاعرة
المصرية
منة عدلي القيعي بزفافها على الفنان يوسف حشيش الذي أُقيم في أحد فنادق
القاهرة
بحضور عدد من مشاهير الفن والرياضة، من بينهم الفنانة
ياسمين عبد العزيز
التي رقصت على
أنغام
أغاني الفنان محمود العسيلي.
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وظهرت أيضاً الفنانة منة شلبي وهي ترقص في الزفّة بشكل حماسي، بجوار الفنانة
فيدرا
، حيث دقّت منة بالصنّاجات على أنغام الزفّة، الأمر الذي أشعل
مواقع التواصل الاجتماعي
.
وأحيا الزفاف الفنان محمد حماقي ومحمود العسيلي، حيث قدّم حماقي عدداً من أغانيه الشهيرة وسط تفاعل الحضور، فيما أدّى العسيلي عدداً كبيراً من الأغاني.
ومنّة عدلي القيعي كتبت العديد من الأغاني الشهيرة والناجحة خلال السنوات الماضية، منها: "بنت أبويا"، "الغزالة رايقة"، "اليوم الحلو"، و"قلبي يا محتاس" و"صاحبي صاحبي" وغيرها.
أما يوسف حشيش فظهر أخيراً في عدد من الأعمال، منها: "الحشاشين" و"صفحة بيضا"، ويُعد واحداً من أبرز الوجوه الصاعدة وبلوغر شهيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان قد عُقد قران منة عدلي القيعي ويوسف حشيش، منذ أيام في حفل حضره الأهل والمقرّبون، وحرص عدد كبير من الفنانين على تهنئة منة عبر
السوشيال ميديا
.(لها)
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