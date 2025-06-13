طلاق جديد في الوسط الفني.. انفصال فنانة شهيرة عن زوجها الفلسطيني بعد زواج دام 7 سنوات (صورة)

تم مؤخرا تداول أنباء في الأوساط الفنية عن انفصال الفنانة عن زوجها المحامي البياع، بعد زواج دام نحو 7 سنوات، وسط ترقب لبيان رسمي من الفنانة خلال ساعات لحسم الجدل والرد عليها.

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وتصدر اسم عبير عبر ، وسط تساؤلات الجمهور عن حقيقة الأمر، لا سيما أنها كانت تتحدث في كل لقاء تلفزيوني عن علاقتهما المميزة.



وكانت عبير صبري تزوجت الدكتور ، وهو محامٍ من أصل فلسطيني مقيم في دبي، في عام 2018، إذ جرت مراسم الزواج في بدبي. وتميزت علاقتهما بخصوصية شديدة منذ بدايتها وحتى إعلان الانفصال غير المؤكد حتى الآن.



وآخر ظهور درامي لعبير صبري كان في مسلسل "الحلانجي" الذي عُرض في موسم الماضي. (فوشيا)



