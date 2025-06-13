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المرأة

طلاق جديد في الوسط الفني.. انفصال فنانة شهيرة عن زوجها الفلسطيني بعد زواج دام 7 سنوات (صورة)

Lebanon 24
13-06-2025 | 03:42
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تم مؤخرا تداول أنباء في الأوساط الفنية المصرية عن انفصال الفنانة عبير صبري عن زوجها المحامي الدكتور أيمن البياع، بعد زواج دام نحو 7 سنوات، وسط ترقب لبيان رسمي من الفنانة خلال ساعات لحسم الجدل والرد عليها.
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وتصدر اسم عبير الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات الجمهور عن حقيقة الأمر، لا سيما أنها كانت تتحدث في كل لقاء تلفزيوني عن علاقتهما المميزة.

وكانت عبير صبري تزوجت الدكتور أيمن البياع، وهو محامٍ من أصل فلسطيني مقيم في دبي، في عام 2018، إذ جرت مراسم الزواج في القنصلية المصرية بدبي. وتميزت علاقتهما بخصوصية شديدة منذ بدايتها وحتى إعلان الانفصال غير المؤكد حتى الآن.

وآخر ظهور درامي لعبير صبري كان في مسلسل "الحلانجي" الذي عُرض في موسم دراما رمضان الماضي. (فوشيا)


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