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المرأة
ركع على ركبتيه أمامها.. النجمة الشهيرة تُعلن خطبتها (صورة)
Lebanon 24
13-06-2025
|
04:54
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أعلنت النجمة العالمية
دوا ليبا
خطبتها من الممثل
البريطاني
كالوم تيرنر، خلال حوارها مع مجلة Vogue UK في عدد
تموز
.
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وأثيرت الشائعات للمرة الأولى في نهاية عام 2024، عندما ظهرت دوا ليبا وهي ترتدي خاتمًا لافتًا من الألماس، ما دفع الصحف مثل The Sun لتأكيد الخبر آنذاك.
وكشفت المجلة أن تيرنر تقدم بطلب الزواج
ليلة عيد الميلاد
، راكعًا على ركبته أمام ليبا في لحظة رومانسية مميزة.
وأكدت دوا الخبر بابتسامة، قائلة: نعم، نحن مخطوبان. إنه شعور رائع أن تتخذ قرارًا بأن تكبر مع شخص ما، وأن تصبحا أفضل صديقين للأبد. هناك خصوصية في هذا النوع من الحب.
وكشفت ليبا أن الخاتم الذي قدمه لها تيرنر لم يكن تقليديًا، بل تم تصميمه خصيصًا ليعكس شخصيتها الفريدة؛ وقد استعان كالوم بأفضل صديقات دوا وشقيقتها رينا لمساعدته على اختياره.
وأضافت: أنا مهووسة بالخاتم، إنه يشبهني تمامًا، من الجميل أن يشعر الشخص الذي تخطط لقضاء حياتك معه بك ويعرفك بهذا العمق.(فوشيا)
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