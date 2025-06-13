Advertisement

فنون ومشاهير

شاكيرا تبوح بأسرارها.. هذا ما كشفته

Lebanon 24
13-06-2025 | 15:24
A-
A+
Doc-P-1375057-638854506086070642.jpg
Doc-P-1375057-638854506086070642.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت النجمة العالمية شاكيرا أن ابنيها هما مصدر قوتها الحقيقي وسبب استمرارها.
Advertisement
 
وقالت في تصريح ضمن حوار خاص أجرته خلال إحدى محطات جولتها الفنية العالمية: "أطفالي هم محركي، وهم السبب في بقائي على قيد الحياة"، في إشارة إلى الدعم العاطفي الذي قدمه لها طفلاها ميلان وساشا خلال أصعب فترات حياتها الشخصية والمهنية.


وأوضحت شاكيرا أنها عملت لأكثر من عام على أدق تفاصيل عرضها الأخير، معتبرة أن النجاح الجماهيري الهائل هو "مكافأة عظيمة" على هذا الجهد.

وتحمل الجولة عنوان Las Mujeres Ya No Lloran (النساء لم يَعُدن يبكين)، وهو أيضاً اسم ألبومها الأخير المستوحى من سلسلة أزمات عصفت بها، بدءاً من انهيار علاقتها التي استمرت 11 عاماً مع لاعب كرة القدم جيرارد بيكيه، مروراً بعملية جراحية طارئة خضع لها والدها، وانتهاءً باتهامات التهرب الضريبي التي حاصرتها في إسبانيا، قبل أن تسويها خارج المحكمة.

غير أن شاكيرا لم تستسلم، بل حوّلت الألم إلى إبداع، وأطلقت عدداً من الأغاني التي حازت انتشاراً عالمياً، من بينها "BZRP Music Sessions Vol. 53" التي وجّهت فيها رسائل لاذعة لبيكيه وصديقته الجديدة، وحققت الأغنية جائزة "أغنية العام" في الغرامي اللاتيني، تلاها نجاحات لأغنيات مثل "Te Felicito" و"TQG" مع كارول جي، التي تجاوزت وحدها 1.3 مليار استماع على "سبوتيفاي".

وفي إحدى أكثر لحظات العرض عاطفية، أدت شاكيرا أغنية Acróstico التي كتبتها خصيصاً لطفليها، وتظهر خلالها صورة ميلان وساشا على الشاشة الكبيرة وهما يشاركانها الغناء.

وعلّقت النجمة على هذه اللحظة قائلة: "قلبي يذوب في كل مرة أراهما على الشاشة وأسمع صوتيهما.. إنهما كل شيء بالنسبة لي، وهذه اللحظة أغلى ما في العرض".

واعترفت أن ولديها يعيشان القلق معها في كل حفل: "دائمًا يسألان: ماما، هل سقطتِ؟ هل كل شيء سار كما ينبغي؟"، وتحرص هي بدورها على طمأنتهما بأنه "لا يوجد عرض مثالي، ومن الطبيعي أن يخطئ الإنسان".
مواضيع ذات صلة
هل سيُدلي جعجع بصوته؟... هذا ما كشفته ستريدا
lebanon 24
14/06/2025 02:11:51 Lebanon 24 Lebanon 24
جديد المحادثات الأميركية الإيرانية.. هذا ما كشفته طهران
lebanon 24
14/06/2025 02:11:51 Lebanon 24 Lebanon 24
باريس تعتبر دخول بن غفير باحة المسجد الأقصى "استفزازا جديدا غير مقبول" (سكاي نيوز)
lebanon 24
14/06/2025 02:11:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد سقوطها على المسرح في آخر حفل لها... هذا أول ما نشرته شاكيرا (صور)
lebanon 24
14/06/2025 02:11:51 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

المرأة

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:20 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:35 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:54 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:42 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:22 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:42 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:22 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
09:20 | 2025-06-13
06:35 | 2025-06-13
04:54 | 2025-06-13
03:42 | 2025-06-13
02:22 | 2025-06-13
00:34 | 2025-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24