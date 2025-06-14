بإطلالة جريئة جداً.. ممثلة لبنانية تُثير الجدل بصورة "ضبابية"!

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وأطلت رانيا بإطلالة جريئة حيث ارتدت فستانا مكشوفا عند منطقة . نشرت الممثلة صورة عبر حسابها الخاص على تطبيق .وأطلت رانيا بإطلالة جريئة حيث ارتدت فستانا مكشوفا عند منطقة .

وعلّقت على الصورة التي وصفها البعض بـ"الضبابية" لكونها غير واضحة تماما، قائلة: "نحن جميعا مختلفون وهذا أمر جميل".



وانهالت تعليقات المتابعين الذين انقسموا بين من أثنى على الإطلالة وبين من انتقدها بسبب جرأتها.



يُذكر ان رانيا شاركت في العديد من المسلسلات والعربية كان آخرها مسلسل "نفس".