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المرأة
بإطلالة جريئة جداً.. ممثلة لبنانية تُثير الجدل بصورة "ضبابية"!
Lebanon 24
14-06-2025
|
04:00
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نشرت الممثلة
رانيا عيسى
صورة عبر حسابها الخاص على تطبيق
انستغرام
.
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وأطلت رانيا بإطلالة جريئة حيث ارتدت فستانا مكشوفا عند منطقة
الصدر
.
وعلّقت على الصورة التي وصفها البعض بـ"الضبابية" لكونها غير واضحة تماما، قائلة: "نحن جميعا مختلفون وهذا أمر جميل".
وانهالت تعليقات المتابعين الذين انقسموا بين من أثنى على الإطلالة وبين من انتقدها بسبب جرأتها.
يُذكر ان رانيا شاركت في العديد من المسلسلات
اللبنانية
والعربية كان آخرها مسلسل "نفس".
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