زارت العديد من الأطباء وسافرت إلى الخارج... إصابة فنانة بمرض نادر وخطير

حالة من التعاطف الواسع شهدتها منصات التواصل الاجتماعي مع الفنانة ، بعدما أعلنت عن إصابتها بمرض نادر وخطير يجعل جهازها المناعي يهاجم خلايا جسمها، بدلا من أن يدافع عنها.

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وزاد من حالة التعاطف تأكيد الفنانة الشابة أنها عانت كثيرا للوقوف على حقيقة مرضها، فقد زارت العديد من الأطباء وسافرت إلى بلدان مختلفة دون أن تحصل على تشخيص دقيق لحالتها. (ارم نيوز)