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المرأة

بعد 20 عاماً من الزواج... ممثلة تنفصل عن زوجها الممثل (صورة)

Lebanon 24
14-06-2025 | 10:10
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أنهى الممثلين ساشا بارون كوهين وآيلا فيشر زواجهما الذي دام أكثر من 20 عاماً.
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وجاء في بيان الإنفصال الذي نُشر على وسائل التواصل: "تمّ إتمام طلاقنا. نحن فخورون بكل ما أنجزناه معًا، وسنواصل احترامنا لبعضنا بعضًا كأصدقاء وأبوين مخلصين لأطفالنا الرائعين". (ارم نيوز)
 
 
بعد 20 عاما.. طلاق ساشا <a class='entities-links' href='/entity/1232392970/كوهين/ar/1?utm_term=PublicFigures-كوهين&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-كوهين&id=48124&catid=0&pagetype=PublicFigures'>كوهين</a> وآيلا فيشر
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