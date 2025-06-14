بعد 20 عاماً من الزواج... ممثلة تنفصل عن زوجها الممثل (صورة)

أنهى الممثلين وآيلا فيشر زواجهما الذي دام أكثر من 20 عاماً.

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وجاء في بيان الإنفصال الذي نُشر على وسائل التواصل: "تمّ إتمام طلاقنا. نحن فخورون بكل ما أنجزناه معًا، وسنواصل احترامنا لبعضنا بعضًا كأصدقاء وأبوين مخلصين لأطفالنا الرائعين". (ارم نيوز)