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المرأة
بعد 20 عاماً من الزواج... ممثلة تنفصل عن زوجها الممثل (صورة)
Lebanon 24
14-06-2025
|
10:10
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أنهى الممثلين
ساشا بارون كوهين
وآيلا فيشر زواجهما الذي دام أكثر من 20 عاماً.
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وجاء في بيان الإنفصال الذي نُشر على وسائل التواصل: "تمّ إتمام طلاقنا. نحن فخورون بكل ما أنجزناه معًا، وسنواصل احترامنا لبعضنا بعضًا كأصدقاء وأبوين مخلصين لأطفالنا الرائعين". (ارم نيوز)
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