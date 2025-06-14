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المرأة

عارضة أزياء عربية على خطى العالمية.. من هي؟

Lebanon 24
14-06-2025 | 15:13
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تشق العارضة السعودية تليدة تمر طريقها نحو العالمية في عالم الموضة، حيث تجمع في حضورها اللافت بين الملامح الشرقية الأصيلة والأناقة الحديثة. واستطاعت الشابة السعودية أن تحجز لنفسها مكانة بارزة في أهم عروض الأزياء، لتصبح وجهاً عربياً واعداً يتألق على المنصات الدولية.
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وُلدت تليدة وترعرعت في المملكة العربية السعودية لأب سعودي وأم إيطالية عملت سابقاً في مجال عرض الأزياء، فكانت والدتها أول من اكتشف شغفها ودعم موهبتها. انطلقت مسيرتها الاحترافية في عام 2018 بمشاركتها في أسبوع باريس للأزياء الراقية ضمن عرض المصمم أنطونيو جريمالدي، ومنذ ذلك الحين تواصل بروزها المتصاعد على الساحة العالمية.

تشارك تليدة في أبرز العروض داخل السعودية وخارجها، وتتصدر أغلفة المجلات المتخصصة في الجمال والأزياء، متعاونة مع كبريات دور الأزياء والمجوهرات العالمية، ما جعلها نموذجاً سعودياً رائداً في مجال عرض الأزياء.

كرّمت جوائز الأزياء السعودية 2025 تليدة تمر بمنحها لقب "عارضة أزياء العام الفخرية"، احتفاءً بمسيرتها اللافتة وتعاونها المثمر مع مصممين سعوديين وعالميين، في حفل أقيم في العاصمة الرياض.

تتميز إطلالات تليدة تمر بجرأتها المدروسة التي لا تخلو من البساطة والأنوثة. ومن أبرز لوكاتها: توب شبكي أبيض أبرز جمال بشرتها الحنطية، إلى جانب تصاميم ناعمة تُظهر قوامها الممشوق بعيداً عن المبالغة والقصات المعقدة.

لفتت تليدة الأنظار في آخر دورات أسبوع الرياض للأزياء من خلال تصاميم سعودية راقية حملت توقيع نورا سليمان ومنى الشبل، من بينها فستان أبيض ناعم مع غطاء مطرّز أضفى لمسة من التراث العصري.

في يومياتها، تميل تليدة إلى الإطلالات العملية التي تجمع بين الراحة والأناقة، حيث تختار السراويل الرياضية، الدنيم الواسع، والبلوزات الخفيفة، بأسلوب يعكس طبيعة حياة العارضات المليئة بالحركة مع الحفاظ على أناقتها الدائمة.
 
تعتمد تليدة في اختياراتها من الإكسسوارات على حقائب Louis Vuitton الأنيقة، وتزين إطلالاتها بمجوهرات فاخرة من Cartier وMARLI، لتضفي المزيد من التميز والرقي على حضورها الآسر في كل ظهور لها. (فوشيا)
 
 
 
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