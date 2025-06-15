بينما تنهال الصواريخ الإيرانية.. هذا ما فعلته نجمة أميركية داخل ملجأ إسرائيلي

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في مشهدٍ غير اعتيادي، تحوّلت رحلة نجمة والبطلة الأولمبية السابقة كايتلين جينر إلى ، من زيارة تضامنية وحضور احتفالات "شهر الفخر" إلى تجربة مروّعة داخل ملجأ للقنابل في ، مع تصاعد التوتر العسكري بين وإسرائيل.كانت جينر، البالغة من العمر 75 عامًا، قد وصلت إلى إسرائيل للمشاركة في مسيرة الفخر المقررة في تل أبيب يوم الجمعة، إلا أن الأحداث تسارعت بعد شنّ إسرائيل ضربة جوية على إيران في 12 حزيران، لترد الأخيرة بوابل من الصواريخ التي طالت قلب العاصمة .في منشورات متتابعة على حساباتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كشفت جينر أنها "عالقة" بعد تعليق الرحلات الجوية في أعقاب القصف. وكتبت من داخل أحد الملاجئ في تل أبيب: "عدنا إلى الملاجئ... هذه هي الموجة الثالثة من الهجوم ".ونشرت صورة لها إلى جانب صديقها ريجيف جور وهما يحتسيان كأس نبيذ، رغم دوي .لكن خلف الفكاهة، كانت الخوف والواقعية حاضرين، إذ تواصلت جينر مع السفارة الأميركية وتلقت تعليمات بالبقاء في منطقة خالية من النوافذ، قرب الفندق الذي تقيم فيه.لم تُخفِ جينر تأييدها الواضح لإسرائيل. فقد نشرت صورًا لها من في ، ومن كيبوتس "بئيري" وموقع مهرجان "نوفا"، وكتبت: "قلبي مع إسرائيل الآن وإلى الأبد. لن يسود الشر!"وفي منشور لاحق على خلفية ليلية لصواريخ تخترق السماء، علّقت: "ليلة هادئة في تل أبيب. صلّوا من أجلنا جميعًا. سننتصر".هذه التصريحات أثارت تفاعلًا واسعًا، ما بين مشيدين بدعمها الصريح لإسرائيل، ومنتقدين لتجاهلها الواقع الفلسطيني في ظل التصعيد.ومع اشتداد التوترات الأمنية، تم إلغاء موكب الفخر رسميًا، ما أثار حزن جينر التي قالت عائلتها إنها كانت "متشوّقة جدًا" للحضور. (unilad)