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المرأة

تايلاند تحتفل بأول ملكة جمال عالم في تاريخها: أوبال تشوانغسي تتوَّج بحفاوة وطنية (صور)

Lebanon 24
15-06-2025 | 04:13
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وسط أجواء من الفخر الوطني والفرح الجماهيري، استقبلت تايلاند ملكة جمال العالم لعام 2025، أوبال سوشاتا تشوانغسي، في مطار سوفارنابومي الدولي بالعاصمة بانكوك، لتصبح أول تايلاندية تفوز باللقب منذ انطلاق المسابقة قبل 75 عامًا.
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وبدا الاحتفال بالإنجاز التاريخي وكأنه مهرجان وطني، شارك فيه آلاف من المواطنين إلى جانب مسؤولين وشخصيات عامة، في لحظة وُصفت بأنها "تتويج لمكانة المرأة التايلاندية عالميًا، وانعكاس لحضور البلاد المتنامي على الساحة الدولية".
أول تايلاندية تتوج بلقب ملكة جمال العالم

بعد وصولها، انتقلت أوبال في موكب رسمي على متن سيارة "رولز رويس داون" مكشوفة، جابت شوارع بانكوك وسط تصفيق الجماهير وهتافاتهم. واختُتم الموكب في "القبة الفلكية" حيث أُقيمت الاحتفالات الرسمية بهذه المناسبة، التي اعتُبرت واحدة من أبرز المناسبات الوطنية في البلاد خلال العام.

وفي أول رسالة لها بعد التتويج، خاطبت أوبال التايلانديين قائلة: "مرحبًا تايلاند، أنا ملكتكم الأولى لملكة جمال العالم. شكرًا لكل من دعمني في هذه الرحلة".
أول تايلاندية تتوج بلقب ملكة جمال العالم

ظهرت الملكة مرتدية التاج الرسمي للمسابقة، وفستانًا استثنائيًا من تصميم دار "سيريفاناواري بانكوك"، مصنوعًا من قماش الموار الأسود العاجي، ومطرّزًا يدويًا في "سيريفاناواري أتلييه وأكاديمي". وجمع التصميم بين الرقي والجرأة، مع إبراز روح استقلالية المرأة.

واستُكملت الإطلالة بمجوهرات فاخرة مصممة بأسلوب عصري، تضمّن أحجارًا كريمة نادرة، لتؤكد أن الجمال يمكن أن يكون أيضًا وسيلة للتعبير عن الهوية والثقافة.
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