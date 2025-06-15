في منتصف الليل.. ما حدث لنانسي عجرم سيُفاجئكم! (صور)

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وصلت الفنانة إلى أحد أفخم الفنادق عند الساعة الواحدة فجراً، لتتفاجأ بوجود عدد كبير من معجبيها في انتظارها أمام مدخل الفندق، رغم تأخر الوقت.وما إن خرجت من السيارة، حتى اقترب منها الجمهور بحماس، معبّرين عن حبهم الكبير لها، حيث بعضهم إلى معانقتها والتقاط الصور التذكارية معها.بدت متفاجئة من هذا الاستقبال العفوي، لكنها تفاعلت مع جمهورها بمحبة وابتسامة دافئة، تركت أثرًا جميلاً في نفوس الحاضرين.