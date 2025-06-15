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المرأة
في منتصف الليل.. ما حدث لنانسي عجرم سيُفاجئكم! (صور)
Lebanon 24
15-06-2025
|
07:40
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وصلت الفنانة
نانسي عجرم
إلى أحد أفخم الفنادق عند الساعة الواحدة فجراً، لتتفاجأ بوجود عدد كبير من معجبيها في انتظارها أمام مدخل الفندق، رغم تأخر الوقت.
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وما إن خرجت من السيارة، حتى اقترب منها الجمهور بحماس، معبّرين عن حبهم الكبير لها، حيث
بادر
بعضهم إلى معانقتها والتقاط الصور التذكارية معها.
نانسي
بدت متفاجئة من هذا الاستقبال العفوي، لكنها تفاعلت مع جمهورها بمحبة وابتسامة دافئة، تركت أثرًا جميلاً في نفوس الحاضرين.
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