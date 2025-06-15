نادين الراسي في مشهد غير معتاد… أجواء عفوية ولحظات خاصة (صور)

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نشرت الممثلة عبر خاصية “الستوري” على حسابها الرسمي في إنستغرام مجموعة صور عفوية، ظهرت فيها وهي تستمتع بوقتها وسط الطبيعة برفقة عدد من الأصدقاء.وظهرت نادين وهي تقوم بتحضير اللحمة في أجواء مرِحة، حيث بدت مبتسمة وسعيدة، ما عكس حالتها الإيجابية وتفاعلها العفوي مع اللحظة.كما حرصت نادين من خلال الصور والفيديوهات على تجسيد حبها للطبيعة والانتماء لأرضها، في مشاهد حملت طابعاً بسيطاً وجميلاً يُقرّبها أكثر من جمهورها.الصور لاقت تفاعلاً واسعاً من المتابعين، الذين عبّروا عن إعجابهم بعفويتها.