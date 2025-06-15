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المرأة

ياسمين صبري وسط البلبلة بسبب حادث دراجة نارية

Lebanon 24
15-06-2025 | 12:00
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انتشر خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي صور لفتاة ترتدي خوذة وتركب دراجة نارية في شوارع الإسكندرية، وهي منقلبة بالدراجة، مع تعليقات تتمنى السلامة لياسمين صبري ابنة الإسكندرية.
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وبدأت التعليقات على الصورة من جمهور الفنانة ياسمين صبري تتداول في محاولات للاطمئنان عليها ظنًا منهم أنها التي في الصورة وذلك لقوة الشبه بين الاثنتين، إضافة الى أنه معروف أن ياسمين من الإسكندرية وهو ما زاد اللبس في الموضوع.

ولكن الحقيقة أن الصورة المتداولة لا تخص الفنانة ياسمين صبري وإنما هي تخص البلوغر الشهيرة ياسمين صبري والمعروفة بعمل فيديوات على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تقود الدراجة النارية في شوارع الإسكندرية، وتحقق بها مشاهدات عالية وتعتمد فيها على إخفاء وجهها بالخوذة التي تحرص دائماً على ارتدائها.

كانت الفنانة ياسمين صبري قد تحدثت عن تجربتها الشخصية مع الحسد، وكيف تحاول حماية نفسها من تأثيراته، مؤكدةً أنها لا تخاف كثيراً من الحسد، لكنها تلتفت الى طاقة الأشياء من حولها، وخاصة عندما تشعر بأحداث غريبة أو طاقة سلبية.

وقالت ياسمين خلال لقائها في برنامج "سينماتك" إنها تلجأ أحياناً الى دائرة مقرّبة من الأشخاص الذين تثق بهم للاستشارة والدعم، معتبرةً أن هذه الخطوة تساعدها على تجاوز اللحظات الصعبة. وأضافت: "زي ما بحافظ على جسمي بالرياضة والأكل الصحي، بأعطي نفس القدر من الاهتمام لروحي وبحاول أحافظ عليها قوية ومتوازنة". (لها)
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