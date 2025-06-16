أصالة تنشر صورة نادرة مع والدها.. شاهدوها

ياأبي كلّ سنه وأنت في روحي وكياني وقلبي سكنك وأدعو الله ربّي أنّ يجعل جنات النعيم مقامك ياأطيب الناس وأغلاهم وأنّ يرحمك برحمته وعيدك في قلبي يتجدّد كلّ يوم ..لمّ أنساك لحظة ولم تفارقني يوم ياسيّد الرجال يامالك روحي ياأبي#عيد_الأب pic.twitter.com/88yoUd2pcD
— Assala (@AssalaOfficial) June 15, 2025
ياأبي كلّ سنه وأنت في روحي وكياني وقلبي سكنك وأدعو الله ربّي أنّ يجعل جنات النعيم مقامك ياأطيب الناس وأغلاهم وأنّ يرحمك برحمته وعيدك في قلبي يتجدّد كلّ يوم ..لمّ أنساك لحظة ولم تفارقني يوم ياسيّد الرجال يامالك روحي ياأبي#عيد_الأب pic.twitter.com/88yoUd2pcD