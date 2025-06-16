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المرأة

أصالة تنشر صورة نادرة مع والدها.. شاهدوها

Lebanon 24
16-06-2025 | 07:22
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وجهت الفنانة السورية أصالة رسالة مؤثرة إلى والدها الراحل مصطفى نصري، بمناسبة عيد الأب، عبرت فيها عن شوقها الكبير له ودعت له بالرحمة.

وشاركت أصالة متابعيها عبر حسابها على منصة "إكس" صورة قديمة تجمعها بوالدها الراحل وهو يعزف على آلة العود، وكتبت: "يا أبي، كل سنة وأنت في روحي وكياني وقلبي. أدعو الله أن يجعل جنات النعيم مقامك يا أطيب الناس وأغلاهم، وأن يرحمك برحمته. عيدك في قلبي يتجدد كل يوم".
 
واختتمت تدوينتها قائلة: "لم أنسك لحظة، ولم تفارقني يوماً، يا سيد الرجال، يا مالك روحي، يا أبي".
 
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يُذكر أن الفنان والملحن مصطفى نصري توفي في 7 تشرين الثاني 1984 إثر حادث سير خلال عودته من إحدى الحفلات، عن عمر 43 عاماً. (فوشيا)
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