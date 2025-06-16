أصالة تنشر صورة نادرة مع والدها.. شاهدوها

وجهت الفنانة رسالة مؤثرة إلى والدها الراحل ، بمناسبة عيد الأب، عبرت فيها عن شوقها الكبير له ودعت له بالرحمة.



وشاركت أصالة متابعيها عبر حسابها على منصة "إكس" صورة قديمة تجمعها بوالدها الراحل وهو يعزف على آلة العود، وكتبت: "يا أبي، كل سنة وأنت في روحي وكياني وقلبي. أدعو الله أن يجعل جنات مقامك يا أطيب الناس وأغلاهم، وأن يرحمك برحمته. عيدك في قلبي يتجدد كل يوم".

واختتمت تدوينتها قائلة: "لم أنسك لحظة، ولم تفارقني يوماً، يا سيد الرجال، يا مالك روحي، يا أبي".