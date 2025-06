شاركت دوقة ساسكس، ، بمناسبة عيد الأب، منشورًا مؤثرًا يتضمن لقطات نادرة وغير مسبوقة لزوجها الأمير هاري مع طفليهما الأمير والأميرة ليليبيت.



ورغم حرص على الخصوصية في حياتهما بعيدًا عن الأضواء الملكية منذ انتقالهما إلى عام 2020، إلا أن نشرت مؤخرًا فيديو طويلاً مصحوبًا بعدد من الصور والمقاطع الحميمية التي توثق لحظات مميزة جمعت الأب بأطفاله عبر السنوات. وكتبت معلقة: "عيد أب سعيد لرجلنا المفضل"، واصفة هاري بأنه "الأفضل".

أظهرت المشاهد المرفقة بأغنية Have it All للفنان مراز، الأمير هاري وهو يلاعب طفليه في مراحل مختلفة من طفولتهما، بدءًا من احتضانهما بعد ولادتهما، إلى اللعب معهما على الشاطئ وأمام الشلال، والتأرجح معهما في حديقتهما بمنطقة في كاليفورنيا حيث يعيشان.كما ظهر هاري وهو يعلّم آرتشي ركوب الدراجة الهوائية، يقرأ له قصص ما قبل النوم، يرقص معه في المطبخ، ويلعبان معًا في أجواء مليئة بالدفء العائلي. وظهرت صورة مؤثرة أخرى لهاري وهو يحتضن ليليبيت على الشاطئ بينما يشاهدان المحيط معًا.وأبرزت اللقطات المصورة أيضًا شغف ليليبيت الواضح بالحيوانات، حيث شوهدت وهي تطعم حصانًا وتلهو مع قطيع من الماعز داخل حظيرة خارجية. أما العلاقة بين الشقيقين، فقد انعكست في مقطع لطيف لهما وهما يتسابقان على الشاطئ بينما يتبعهما والدهما ووالدتهما بخطى هادئة.اللافت أن صور طفلي كانت نادرة في السابق، إلا أن الثنائي أصبحا يشاركان مؤخرًا المزيد من التفاصيل حول حياتهما العائلية بشكل تدريجي منذ تركهما الحياة الملكية في وانتقالهما إلى .