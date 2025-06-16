بعمر الـ50 أنجلينا جولي تُحارب الشيخوخة.. بهذه الطريقة

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تجهد النجمة الأميركية خلال الفترة الأخيرة إلى الحفاظ على مظهرها الشبابي من خلال اتباع برنامج متكامل.وبحسب ما كشفه مصدر مقرب لموقع Weekly، فإن جولي (50 عاماً) لطالما كانت ملتزمة بحماية بشرتها من التعرض المباشر لأشعة الشمس، وهو ما أسهم في تقليل علامات التقدم في السن، إلى جانب زياراتها المنتظمة لأطباء الجلدية للحصول على دعم إضافي للعناية بالبشرة.وأضاف المصدر أن جولي قررت العام الماضي منح العناية الذاتية أولوية في حياتها، تزامنًا مع نيتها الدخول في مرحلة جديدة أكثر استقرارًا على المستويين النفسي والشخصي، وذلك عبر اعتماد جلسات ليزر مكثفة تهدف إلى تحسين ملمس البشرة وشدّها بشكل فعّال.وعلى الرغم من النتائج الواضحة التي حققتها تلك العلاجات، فإن جولي، وفق المصدر نفسه تفضّل عدم الإكثار من حقن ، لتجنّب تغيّر ملامح وجهها أو التأثير على تعابيرها الطبيعية.كما كشف المصدر أن جولي تولي اهتمامًا خاصًا بتوازن نظامها الغذائي، وتركّز على تناول كميات مدروسة من البروتين، إلى جانب الفاكهة والخضروات، كجزء من خطتها الشاملة للحفاظ على الصحة العامة والمظهر الحيوي.وأكد أن هذا النمط الصحي بدأ ينعكس على حالتها الجسدية والنفسية، إذ تبدو اليوم أكثر نشاطًا وتألقًا مقارنة بالسنوات الماضية. (العين)