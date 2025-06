بعد معاناة قصيرة مع المرض.. وفاة "نجمة تلفزيون" عن 83 عامًا (صورة)

Advertisement

غيّب الموت كيم وودبيرن، نجمة برنامج التنظيف الشهير "How Clean Is Your House"، عن عمر يناهز 83 عامًا، بعد صراع قصير مع المرض، بحسب ما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.ونعاها زوجها بيتر، شريك عمرها على مدى 46 عامًا، واصفًا إياها بـ"توأم روحه"، ومعبّرًا عن حزنه العميق لرحيلها.