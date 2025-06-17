Advertisement

المرأة

جمالها حديث المتابعين… والدة جيسي عبدو تتألق في ظهور نادر (صور)

Lebanon 24
17-06-2025 | 14:30
A-
A+

Doc-P-1377746-638857927633412155.jpg
Doc-P-1377746-638857927633412155.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت الممثلة جيسي عبدو عبر خاصية “الستوري” على حسابها في إنستغرام مقطعًا مصوَّرًا لوالدتها وهي تمارس الرياضة في الهواء الطلق، وسط الطبيعة.
Advertisement

وما لفت أنظار المتابعين هو الظهور اللافت لوالدة جيسي برشاقتها وجمالها الطبيعي، حيث بدت بكامل نشاطها وحيويتها، ما جعل كثيرين يعلقون على الشبه الكبير بين الأم وابنتها، وعلى الطاقة الإيجابية التي نقلها الفيديو.

جيسي أرفقت الستوري بتعليق خفيف وظريف يُظهر فخرها بوالدتها، في لحظة عائلية حقيقية نالت إعجاب الجمهور، وبيّنت جانبًا بسيطًا من حياتها بعيدًا عن الأضواء.
مواضيع ذات صلة
جمال ابنة نادين نسيب نجيم حديث المواقع.. شاهدوا آخر ظهور لها (صورة)
lebanon 24
18/06/2025 05:11:55 Lebanon 24 Lebanon 24
جيسي عبدو ترد بعنف على هذا الرجل: "مين مفوّتك ع بيتي؟" (صورة)
lebanon 24
18/06/2025 05:11:55 Lebanon 24 Lebanon 24
ظهور نادر.. محمد صلاح وزوجته في مكان عام (صور)
lebanon 24
18/06/2025 05:11:55 Lebanon 24 Lebanon 24
أطل وهو يقبل يده.. ظهور نادر لوالد محمد رمضان تعرفوا إليه (صورة)
lebanon 24
18/06/2025 05:11:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:58 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:29 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:10 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:00 | 2025-06-17
13:00 | 2025-06-17
11:30 | 2025-06-17
10:58 | 2025-06-17
10:29 | 2025-06-17
09:15 | 2025-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24