جمالها حديث المتابعين… والدة جيسي عبدو تتألق في ظهور نادر (صور)

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نشرت الممثلة عبر خاصية “الستوري” على حسابها في إنستغرام مقطعًا مصوَّرًا لوالدتها وهي تمارس الرياضة ، وسط الطبيعة.وما لفت أنظار المتابعين هو الظهور اللافت لوالدة جيسي برشاقتها وجمالها الطبيعي، حيث بدت بكامل نشاطها وحيويتها، ما جعل كثيرين يعلقون على الشبه الكبير بين الأم وابنتها، وعلى التي نقلها الفيديو.جيسي أرفقت الستوري بتعليق خفيف وظريف يُظهر فخرها بوالدتها، في لحظة عائلية حقيقية نالت إعجاب الجمهور، وبيّنت جانبًا بسيطًا من حياتها بعيدًا عن الأضواء.