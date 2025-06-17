دليدا خليل تلفت الأنظار بإطلالة مختلفة.. شاهدوا ماذا نشرت (صورة)

أثارت الفنانة تفاعلًا واسعًا على بعد نشرها عبر تُبرز جمالها في سيلفي مميز.

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ظهرت خليل في الصورة وهي ترتدي “توب” زرقاء أنيقة، ما جذب أنظار جمهورها الذين عبّروا عن إعجابهم بإطلالتها والبسيطة.

وتُعد هذه الإطلالة اللافتة امتدادًا لأسلوب داليد المعروف بالأناقة والتميز.