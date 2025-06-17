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المرأة

دليدا خليل تلفت الأنظار بإطلالة مختلفة.. شاهدوا ماذا نشرت (صورة)

Lebanon 24
17-06-2025 | 16:00
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أثارت الفنانة داليدا خليل تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها ستوري عبر واتساب تُبرز جمالها في سيلفي مميز.
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ظهرت خليل في الصورة وهي ترتدي “توب” زرقاء أنيقة، ما جذب أنظار جمهورها الذين عبّروا عن إعجابهم بإطلالتها الناعمة والبسيطة.
وتُعد هذه الإطلالة اللافتة امتدادًا لأسلوب داليد المعروف بالأناقة والتميز.
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