بعد شقيقتها نور.. جنى ابنة عمرو دياب الثانية تُثير الجدل بفيديو رقص!

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وظهرت جنى وهي ترقص بـ"تي شيرت" أحمر مكشوفة البطن برفقة أحد أصدقائها. أثارت جنى ابنة الفنان ، الجدل عقب ظهزرها في فيديو عبر خاصية الستوري على حسابها على تطبيق .وظهرت جنى وهي ترقص بـ"تي شيرت" أحمر مكشوفة البطن برفقة أحد أصدقائها.

وتقم جنى بتسجيل أحدث أعمالها الغنائية، حيث نشرت مؤخرا عبر حسابها على إنستغرام صورة جديدة ظهرت خلالها من داخل أحد الاستوديو خلال التسجيل، وظهر إلى جوار جنا، والدها الفنان حرصًا منه على دعمها ومرافقتها.

يُذكر أن نور شقيقة جنى تصدرت التريند خلال الساعات الماضية بعدما سجلت أول ظهور لها بمصر طويلة، حيث كانت تدعم والدتها الفنانة في الخاص لفيلمها "في عز الضهر".