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المرأة
بعد شقيقتها نور.. جنى ابنة عمرو دياب الثانية تُثير الجدل بفيديو رقص!
Lebanon 24
17-06-2025
|
23:37
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أثارت جنى ابنة الفنان
المصري عمرو
دياب
، الجدل عقب ظهزرها في فيديو عبر خاصية الستوري على حسابها على تطبيق
انستغرام
.
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وظهرت جنى وهي ترقص بـ"تي شيرت" أحمر مكشوفة البطن برفقة أحد أصدقائها.
وتقم جنى بتسجيل أحدث أعمالها الغنائية، حيث نشرت مؤخرا عبر حسابها على إنستغرام صورة جديدة ظهرت خلالها من داخل أحد الاستوديو خلال التسجيل، وظهر إلى جوار جنا، والدها الفنان
عمرو دياب
حرصًا منه على دعمها ومرافقتها.
يُذكر أن نور شقيقة جنى تصدرت التريند خلال الساعات الماضية بعدما سجلت أول ظهور لها بمصر
منذ فترة
طويلة، حيث كانت تدعم والدتها الفنانة
شيرين رضا
في
العرض
الخاص لفيلمها "في عز الضهر".
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