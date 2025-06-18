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المرأة

"زادت 3 أصفار".. يومي تُثير الجدل بحجم ثروتها بعد زواجها من الملياردير التركي!

Lebanon 24
18-06-2025 | 00:24
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تسببت اليوتيوبر اللبنانية يمنى خوري المعروفة بـ "دكتورة يومي" بجدل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحديثها عن ثروتها بعد إعلانها زواجها قبل فترة من ملياردير تركي بريطاني يدعى غورهان كيزيلوز.
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واطلت يومي على متابعيها في مقطع فيديو، قالت فيه: "بعد الزواج بملياردير حسابي زاد 3 أصفار"، الامر الذي اثار ضجة واسعة بين المتابعين.
وبعد زواج يومي انتشرت العديد من المعلومات عن العريس، وقيل إن ثروته تقدر بأكثر من مليار دولار وهو من مواليد عام 1989.

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