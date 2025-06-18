"زادت 3 أصفار".. يومي تُثير الجدل بحجم ثروتها بعد زواجها من الملياردير التركي!

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واطلت يومي على متابعيها في مقطع فيديو، قالت فيه: "بعد الزواج بملياردير حسابي زاد 3 أصفار"، الامر الذي اثار ضجة واسعة بين المتابعين. تسببت اليوتيوبر المعروفة بـ "دكتورة يومي" بجدل كبير عبر بحديثها عن ثروتها بعد إعلانها زواجها قبل فترة من ملياردير بريطاني يدعى غورهان كيزيلوز.واطلت يومي على متابعيها في مقطع فيديو، قالت فيه: "بعد الزواج بملياردير حسابي زاد 3 أصفار"، الامر الذي اثار ضجة واسعة بين المتابعين.

وبعد زواج يومي انتشرت العديد من المعلومات عن العريس، وقيل إن ثروته تقدر بأكثر من مليار دولار وهو من مواليد عام 1989.