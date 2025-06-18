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المرأة

تشبه والدها كثيراً.. صورة واضحة لابنة وائل كفوري الصغرى تعرفوا إليها

Lebanon 24
18-06-2025 | 01:56
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نشرت السيدة انجيلا بشارة صورة جديدة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام لابنتها الصغرى ميلانا.
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وأطلت ميلانا بشكل واضح في الصورة خلال تواجدها في أحد المطاعم مع والدتها.
 
 
 
 
 
ولفت المتابعون إلى ان ميلانا تشبه كثيرا والدها.

يُذكر ان ميلانا احتفلت قبل فترة قصيرة بالمناولة الأولى بغياب والدها الفنان وائل كفوري
 
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