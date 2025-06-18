تشبه والدها كثيراً.. صورة واضحة لابنة وائل كفوري الصغرى تعرفوا إليها

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وأطلت ميلانا بشكل واضح في الصورة خلال تواجدها في أحد المطاعم مع والدتها. نشرت السيدة صورة جديدة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق لابنتها الصغرى ميلانا.وأطلت ميلانا بشكل واضح في الصورة خلال تواجدها في أحد المطاعم مع والدتها.

ولفت المتابعون إلى ان ميلانا تشبه كثيرا والدها.



يُذكر ان ميلانا احتفلت قبل فترة قصيرة بالمناولة الأولى بغياب والدها الفنان .