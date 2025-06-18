بطلة "حريم السلطان" الممثلة التركية الشهيرة تكشف أسرارا عن حياتها!

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شاركت النجمة الشهيرة في برنامج "ABtalks" الذي يقدمه الإعلامي ، وكشفت خلال الحلقة عن الكثير من أسرار في حياتها.وتحدثت أوزرلي عن مفهوم الحب وقالت: "الحب بالنسبة لي أن تكون ضعيفًا .. وألا تكون خائفًا أن يحكم عليك شريكك .. وألا تكون خائفًا أن يتركك خاصة في الأوقات الصعبة .. أنا مؤمنة بوجود شخص كهذا .. ووجود حب كهذا .. وأدعو إلي الله من أجل أن التقي به".أما عن ابنتها لارا، فكشفت أوزرلي أنها فكرت في إجهاضها مرارًا وتكرارًا، حيث قالت: "عندما طلب مني إجهاض بنتي .. فكرت كثيرًا .. ولكن لم أكن مشوشة .. فقلت أن هذا هو نتاج أفعالي السريعة .. ولحسن الحظ لم أفعل .. فهي روح جميلة .. وانا ممتنة لحدوث ذلك".وتابعت : "لا أريد لأطفالي أن يعيشوا نفس طفولتي .. لأنني أراها صعبة .. لا يوجد أم تتمنى المعاناة والتحديات لأطفالها .. فعلى سبيل المثال كنا نعاني ماديًا كثيرًا".يُذكر ان اوزرلي معروفة في الوطن العربي بدور " هيام" في المسلسل الشهير " .