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المرأة

بطلة "حريم السلطان" الممثلة التركية الشهيرة تكشف أسرارا عن حياتها!

Lebanon 24
18-06-2025 | 03:06
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شاركت النجمة التركية الشهيرة مريم أوزرلي في برنامج "ABtalks" الذي يقدمه الإعلامي أنس بوخش، وكشفت خلال الحلقة عن الكثير من أسرار في حياتها. 
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وتحدثت أوزرلي عن مفهوم الحب وقالت: "الحب بالنسبة لي أن تكون ضعيفًا .. وألا تكون خائفًا أن يحكم عليك شريكك .. وألا تكون خائفًا أن يتركك خاصة في الأوقات الصعبة .. أنا مؤمنة بوجود شخص كهذا .. ووجود حب كهذا .. وأدعو إلي الله من أجل أن التقي به". 

أما عن ابنتها لارا، فكشفت أوزرلي أنها فكرت في إجهاضها مرارًا وتكرارًا، حيث قالت: "عندما طلب مني إجهاض بنتي .. فكرت كثيرًا .. ولكن لم أكن مشوشة .. فقلت أن هذا هو نتاج أفعالي السريعة .. ولحسن الحظ لم أفعل .. فهي روح جميلة .. وانا ممتنة لحدوث ذلك".

وتابعت : "لا أريد لأطفالي أن يعيشوا نفس طفولتي .. لأنني أراها صعبة .. لا يوجد أم تتمنى المعاناة والتحديات لأطفالها .. فعلى سبيل المثال كنا نعاني ماديًا كثيرًا".

يُذكر ان اوزرلي معروفة في الوطن العربي بدور "السلطانة هيام" في المسلسل التركي الشهير "حريم السلطان
 
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