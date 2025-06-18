بعد اندلاع حريق قرب منزلها.. نادين الراسي بالمايوه تستمتع بوقتها على البحر! (صور)

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وأطلت نادين بمايوه أحمر وهي تستمتع بوقتها على البحر. نشرت صورة عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص على تطبيق .وأطلت نادين بمايوه أحمر وهي تستمتع بوقتها على البحر.

وكانت نادين نشرت في اليوم نفسه فيديو عبر خاصية " " يُوثّق اندلاع حريق أمام منزلها في مناشدة الدفاع المدني للاسراع في إطفائه.