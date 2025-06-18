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المرأة

بعد اندلاع حريق قرب منزلها.. نادين الراسي بالمايوه تستمتع بوقتها على البحر! (صور)

Lebanon 24
18-06-2025 | 03:45
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نشرت الممثلة نادين الراسي صورة عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.
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وأطلت نادين بمايوه أحمر وهي تستمتع بوقتها على البحر.
 
 
 
وكانت نادين نشرت في اليوم نفسه فيديو عبر خاصية "ستوري" يُوثّق اندلاع حريق أمام منزلها في الحازمية مناشدة الدفاع المدني للاسراع في إطفائه.
 
 
 
 
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