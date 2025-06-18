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المرأة
بعد عودتهما من الحج.. "وصلة غزل" بين فنانة شهيرة وزوجها! (صورة)
Lebanon 24
18-06-2025
|
04:40
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أعادت الفنانة
المصرية
ريهام حجاج
، نشر صورة عبر خاصية الستوري في "إنستغرام" جمعتها بزوجها رجل الأعمال
محمد حلاوة
، كان قد نشرها عبر حسابه الخاص وعلّق عليها بالقول: "أنا ورورو"، لتردّ عليه ريهام بكلمة واحدة فقط: "حبي"، وذلك في ظهورهما الأول على
مواقع التواصل الاجتماعي
بعد عودتهما من الحج.
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وتفاعل الجمهور بشكل لافت مع الصورة، حيث كتب بعضهم: "
ما شاء الله
ربنا يسعدكم"، و"بقيتوا شبه بعض من كتر الحب"، و"حلوين أوي... دايماً سوا
يا رب
".
يُذكر أن آخر أعمال ريهام حجاج، مسلسل "
أثينا
" الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي. (لها)
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