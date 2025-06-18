بعد عودتهما من الحج.. "وصلة غزل" بين فنانة شهيرة وزوجها! (صورة)

أعادت الفنانة ، نشر صورة عبر خاصية الستوري في "إنستغرام" جمعتها بزوجها رجل الأعمال ، كان قد نشرها عبر حسابه الخاص وعلّق عليها بالقول: "أنا ورورو"، لتردّ عليه ريهام بكلمة واحدة فقط: "حبي"، وذلك في ظهورهما الأول على بعد عودتهما من الحج.

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وتفاعل الجمهور بشكل لافت مع الصورة، حيث كتب بعضهم: " ربنا يسعدكم"، و"بقيتوا شبه بعض من كتر الحب"، و"حلوين أوي... دايماً سوا ".



يُذكر أن آخر أعمال ريهام حجاج، مسلسل " " الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي. (لها)