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المرأة

بعد عودتهما من الحج.. "وصلة غزل" بين فنانة شهيرة وزوجها! (صورة)

Lebanon 24
18-06-2025 | 04:40
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أعادت الفنانة المصرية ريهام حجاج، نشر صورة عبر خاصية الستوري في "إنستغرام" جمعتها بزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، كان قد نشرها عبر حسابه الخاص وعلّق عليها بالقول: "أنا ورورو"، لتردّ عليه ريهام بكلمة واحدة فقط: "حبي"، وذلك في ظهورهما الأول على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عودتهما من الحج. 
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وتفاعل الجمهور بشكل لافت مع الصورة، حيث كتب بعضهم: "ما شاء الله ربنا يسعدكم"، و"بقيتوا شبه بعض من كتر الحب"، و"حلوين أوي... دايماً سوا يا رب".

يُذكر أن آخر أعمال ريهام حجاج، مسلسل "أثينا" الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي. (لها)

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