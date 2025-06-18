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المرأة
مطالبات بترحيل فنانة من مصر... ما السبب؟
Lebanon 24
18-06-2025
|
06:25
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دافع عدد من صنّاع الفن والنقاد في مصر عن الفنانة
هند صبري
، وذلك بعد مطالبات بترحيلها من البلاد وتعرضها لموجة من الانتقادات والهجوم إثر دعمها لقافلة الصمود، لتصبح بذلك حديث
مواقع التواصل الاجتماعي
.
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وكتب الناقد الفني
طارق الشناوي
، عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "
فيسبوك
"، منشوراً أكد فيه أن "صبري تتعرّض لاغتيال معنوي"، مطالباً "
النقيب أشرف زكي
بالتدخل لمساندتها".
كما دافع المخرج يسري
نصرالله
عن هند، وأشار الى أن "هذه الحملة التي شُنّت عليها تشبه الإرهاب". (لها)
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