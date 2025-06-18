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المرأة

مطالبات بترحيل فنانة من مصر... ما السبب؟

Lebanon 24
18-06-2025 | 06:25
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دافع عدد من صنّاع الفن والنقاد في مصر عن الفنانة هند صبري، وذلك بعد مطالبات بترحيلها من البلاد وتعرضها لموجة من الانتقادات والهجوم إثر دعمها لقافلة الصمود، لتصبح بذلك حديث مواقع التواصل الاجتماعي.
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وكتب الناقد الفني طارق الشناوي، عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشوراً أكد فيه أن "صبري تتعرّض لاغتيال معنوي"، مطالباً "النقيب أشرف زكي بالتدخل لمساندتها".
 
 
كما دافع المخرج يسري نصرالله عن هند، وأشار الى أن "هذه الحملة التي شُنّت عليها تشبه الإرهاب". (لها)
 
 
 
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