مطالبات بترحيل فنانة من مصر... ما السبب؟

دافع عدد من صنّاع الفن والنقاد في مصر عن الفنانة ، وذلك بعد مطالبات بترحيلها من البلاد وتعرضها لموجة من الانتقادات والهجوم إثر دعمها لقافلة الصمود، لتصبح بذلك حديث .

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وكتب الناقد الفني ، عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي " "، منشوراً أكد فيه أن "صبري تتعرّض لاغتيال معنوي"، مطالباً " بالتدخل لمساندتها".

كما دافع المخرج يسري عن هند، وأشار الى أن "هذه الحملة التي شُنّت عليها تشبه الإرهاب". (لها)