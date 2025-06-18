هبة عبد العزيز تبدأ تصوير ابن النصابة مع كندة علوش

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بدأت الفنانة هبة تصوير دورها في مسلسل ابن النصابة مع الفنانة أمس الثلاثاء، حيث التحقت هبة بأسرة العمل الذى انطلق تصويره الماضى، لتجسيد دور جارة كندة في السكنية التي تقطن فيها.مسلسل ابن النصابة ينتمي لنوعية أعمال المنصات ومقرر عرضه قريباً، العمل من تأليف وأحمد هشام، وإخراج .تدور أحداث مسلسل "ابن النصابة" حول رانيا، المحامية التي تنهار حياتها فجأة بعد اختفاء زوجها وتخليه عنها وعن ابنهما، لتتحول من امرأة مكسورة إلى شخصية قوية تسعى للانتقام وتحقيق العدالة، وبمساعدة ابنها، بطل سباقات الدراجات، تخوض معركة ضد الرجال الذين تخلوا عن عائلاتهم، وتقاتل في الوقت ذاته لتأمين مستقبلٍ أفضل لها ولابنها.وفى سياق آخر تشارك هبة عبد في بطولة فيلمين جديدين الأول هو " - لعب عيال" بطولة وهو الجزء الثانى من الفيلم الأول الذى تم عرضه عام 2001 وقام ببطولته النجم هانى سلامة، والثاني هو "الحارس" بطولة هانى سلامة والذى يعود به إلى السينما بعد غياب 14 عاماً كاملة. (اليوم السابع)