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المرأة

هبة عبد العزيز تبدأ تصوير ابن النصابة مع كندة علوش

Lebanon 24
18-06-2025 | 13:00
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بدأت الفنانة هبة عبد العزيز تصوير دورها في مسلسل ابن النصابة مع الفنانة كندة علوش أمس الثلاثاء، حيث التحقت هبة بأسرة العمل الذى انطلق تصويره يوم الأحد الماضى، لتجسيد دور جارة كندة في العمارة السكنية التي تقطن فيها.
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مسلسل ابن النصابة ينتمي لنوعية أعمال المنصات ومقرر عرضه قريباً، العمل من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام، وإخراج أحمد عبد الوهاب.
تدور أحداث مسلسل "ابن النصابة" حول رانيا، المحامية التي تنهار حياتها فجأة بعد اختفاء زوجها وتخليه عنها وعن ابنهما، لتتحول من امرأة مكسورة إلى شخصية قوية تسعى للانتقام وتحقيق العدالة، وبمساعدة ابنها، بطل سباقات الدراجات، تخوض معركة ضد الرجال الذين تخلوا عن عائلاتهم، وتقاتل في الوقت ذاته لتأمين مستقبلٍ أفضل لها ولابنها.
وفى سياق آخر تشارك هبة عبد العزيز في بطولة فيلمين جديدين الأول هو "السلم والثعبان - لعب عيال" بطولة عمرو يوسف وهو الجزء الثانى من الفيلم الأول الذى تم عرضه عام 2001 وقام ببطولته النجم هانى سلامة، والثاني هو "الحارس" بطولة هانى سلامة والذى يعود به إلى السينما بعد غياب 14 عاماً كاملة. (اليوم السابع)
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