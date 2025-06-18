Advertisement

المرأة

افضل 4 عطور صيفيه منعشه لصيف 2025

Lebanon 24
18-06-2025 | 15:30
A-
A+

Doc-P-1378310-638858679704271682.jpg
Doc-P-1378310-638858679704271682.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حان الوقت لتجديد شيء آخر غير خزانة ملابسك، روائحك الصيفية. تعكس العطور الصيفية أجواء الشمس، نسيم البحر، والمغامرات الخفيفة. فكّري في الزهور المنعشة، النفحات الحمضية، روائح الجلد المالح، والخليط الاستوائي الذي ينقلك إلى شواطئ بعيدة. سواء كنتِ تسترخين بجانب المسبح، أو تتّجهين إلى حفلة شاطئية، أو تستمتعين بعشاء على السطح، إليكِ دليلاً متكاملاً لخزانة العطور الخاصة بالصيف.
Advertisement
Breezy Florals

استبدلي العطور الزهرية الثقيلة بشيء أكثر رقّةً وشفافية. ابحثي عن نوتات مثل الفاوانيا، زهر البرتقال، الفريزيا، أو شاي الياسمين. هذه الروائح تمنحك إحساساً بالنظافة والبساطة، وهي مثالية لفترات الظهيرة أو لقاءات الفطور المتأخّرة تحت الشمس.

نصيحة للتنسيق: استخدمي ماء تواليت زهرياً فوق لوشن جسم يحمل النوتات نفسها أو نوتات مكمّلة. اللوشن يساعد على تثبيت الرائحة ويمنحها بُعداً ناعماً ومضيئاً.
Citrusy Splashes

النفحات الحمضية هي أفضل ما يُنعشك في الصيف. فكّري في البرغموت، الليمون، الغريب فروت، واليوسفي. هذه الروائح تضيف لمسة من النشاط والانتعاش، وهي مثالية للاستخدام النهاري أو بعد السباحة.

نصيحة للتنسيق: ابدئي بِجل استحمام يحتوي على الحمضيات، ثم رشّي عطراً كولونياً منعشاً.
Salty Skin Scents

تُجسّد هذه الروائح إحساس البشرة المدفّأة بالشمس وهواء البحر المالح. غالباً ما تحتوي على نوتات بحرية، أمبروكسان، والمسك. تناسب الجنسين، وتُعدّ مثالاً رائعاً للعطر الذي يندمج مع رائحة الجسم الطبيعية.

نصيحة للتنسيق: زيت جسم خفيف بنفحات جوز الهند أو الفانيليا لإضفاء دفء خفيف وتوازن نعومة الرائحة المعدنية.

Tropical Blends

دعي العطور تنقلك إلى جزيرة استوائية مع نوتات مثل جوز الهند، الأناناس، زهرة الفرنجباني، زهرة التياري، وخشب الصندل الكريمي. هذه العطور مثالية للأمسيات، أو للكوكتيلات، أو حتى لرشّة ترفع معنوياتك في منتصف النهار.

نصيحة للتنسيق: ضعي عطراً بجوز الهند مع لمسة من الليم أو المانغو لنكهة فاكهية، أو أضيفي نوتة زهرية بيضاء لأسلوب أكثر أناقة.

هذا الصيف، فكّري في عطرك كأكسسوار أو وسيلة لتغيير المزاج تتكيف مع الوقت والمكان والمشاعر. سواء كنت تميلين إلى الروائح الحمضية المنعشة أو الدفء الاستوائي، فإن تنسيق خزانة عطور صيفية يمنحك الحرّية في التعبير عن الصيف بطريقتك الخاصة.
مواضيع ذات صلة
أفضل 5 أنواع ماسكارا مقاومة للماء لصيف 2025
lebanon 24
19/06/2025 00:42:01 Lebanon 24 Lebanon 24
فوائد الدراق… كنز غذائي في فاكهة صيفية
lebanon 24
19/06/2025 00:42:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تشيلسي يعرض 14 لاعبًا للبيع استعدادًا لثورة صيفية كبرى
lebanon 24
19/06/2025 00:42:01 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه قيمة أول صفقة صيفية للنصر!
lebanon 24
19/06/2025 00:42:01 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:25 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:35 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:34 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:39 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:11 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
13:00 | 2025-06-18
10:30 | 2025-06-18
09:30 | 2025-06-18
08:30 | 2025-06-18
07:25 | 2025-06-18
06:25 | 2025-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24