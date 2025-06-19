نجمة شهيرة تنجو من تشوّه دائم بعد حادث خلال التصوير.. جراح تجميل أنقذها (فيديو)

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تحدثت النجمة ريبيل ويلسون عن تعرضها لحادث مروّع كاد أن يغيّر ملامح وجهها إلى الأبد، وذلك أثناء تصوير مشهد قتال ضمن فيلمها الجديد "Bride Hard".ففي الليلة الأخيرة من التصوير، وخلال مشهد مليء بالإثارة، ارتطمت بندقية بوجهها عن طريق الخطأ، ما أدى إلى إصابة دامية في أنفها.وقالت ويلسون، البالغة من العمر 45 عاماً، في تصريحات تلفزيونية: "في مشهد قتال، اصطدمت بندقية بوجهي، الأمر كان مجرد حادث غريب، لكن أنفي انشق، فغادرت موقع التصوير والدماء تُغرقني، لم أكن أصدق أن هذه كانت آخر ليلة تصوير، وحدث لي هذا!".وفور وقوع الحادث، تدخل الفريق الطبي المتواجد بموقع التصوير، لكن طبيعة الجرح تطلبت أكثر من إسعاف ميداني، فتم نقل ريبيل ويلسون على وجه السرعة إلى المستشفى، واستُدعي جراح تجميل مختص، خوفاً من أن تترك الإصابة أثراً دائماً في وجهها.وأوضحت النجمة: "كنت في حالة هلع تام، جاؤوا بسيارة إسعاف، واضطروا لاستدعاء جراح تجميل، قالوا إنه إن لم يتدخل فوراً، سأتعرض لتشوه دائم، ولحسن الحظ، أجرى كل الغرز اللازمة، والآن لا يمكن ملاحظة أي أثر".(24)