28
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
29
o
زحلة
28
o
بعلبك
19
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
نجمة شهيرة تنجو من تشوّه دائم بعد حادث خلال التصوير.. جراح تجميل أنقذها (فيديو)
Lebanon 24
19-06-2025
|
01:13
A-
A+
A+
A-
تحدثت النجمة
الأسترالية
ريبيل ويلسون عن تعرضها لحادث مروّع كاد أن يغيّر ملامح وجهها إلى الأبد، وذلك أثناء تصوير مشهد قتال ضمن فيلمها الجديد "Bride Hard".
Advertisement
ففي الليلة الأخيرة من التصوير، وخلال مشهد مليء بالإثارة، ارتطمت بندقية بوجهها عن طريق الخطأ، ما أدى إلى إصابة دامية في أنفها.
وقالت ويلسون، البالغة من العمر 45 عاماً، في تصريحات تلفزيونية: "في مشهد قتال، اصطدمت بندقية بوجهي، الأمر كان مجرد حادث غريب، لكن أنفي انشق، فغادرت موقع التصوير والدماء تُغرقني، لم أكن أصدق أن هذه كانت آخر ليلة تصوير، وحدث لي هذا!".
وفور وقوع الحادث، تدخل الفريق الطبي المتواجد بموقع التصوير، لكن طبيعة الجرح تطلبت أكثر من إسعاف ميداني، فتم نقل ريبيل ويلسون على وجه السرعة إلى المستشفى، واستُدعي جراح تجميل مختص، خوفاً من أن تترك الإصابة أثراً دائماً في وجهها.
وأوضحت النجمة: "كنت في حالة هلع تام، جاؤوا بسيارة إسعاف، واضطروا لاستدعاء جراح تجميل، قالوا إنه إن لم يتدخل فوراً، سأتعرض لتشوه دائم، ولحسن الحظ، أجرى
الجراح
كل الغرز اللازمة، والآن لا يمكن ملاحظة أي أثر".(24)
مواضيع ذات صلة
حادثة مؤلمة وغامضة... وفاة مؤثرة تجميل بعد جراحة للسمنة
Lebanon 24
حادثة مؤلمة وغامضة... وفاة مؤثرة تجميل بعد جراحة للسمنة
19/06/2025 10:41:05
19/06/2025 10:41:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. تدخّل جراحي نادر أنقذ طفلا مصريًا
Lebanon 24
بالصورة.. تدخّل جراحي نادر أنقذ طفلا مصريًا
19/06/2025 10:41:05
19/06/2025 10:41:05
Lebanon 24
Lebanon 24
نجاة نجمة مسلسل "فريندز" الشهيرة من محاولة اقتحام لقصرها.. إليكم التفاصيل (صور)
Lebanon 24
نجاة نجمة مسلسل "فريندز" الشهيرة من محاولة اقتحام لقصرها.. إليكم التفاصيل (صور)
19/06/2025 10:41:05
19/06/2025 10:41:05
Lebanon 24
Lebanon 24
طلب عاجل من طليق فنانة شهيرة: أنقذوا طفلي منها!
Lebanon 24
طلب عاجل من طليق فنانة شهيرة: أنقذوا طفلي منها!
19/06/2025 10:41:05
19/06/2025 10:41:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد قصة حب كبيرة بينهما.. هل تزوجت هذه الفنانة سراً من منتج شهير؟ (صور)
Lebanon 24
بعد قصة حب كبيرة بينهما.. هل تزوجت هذه الفنانة سراً من منتج شهير؟ (صور)
02:38 | 2025-06-19
19/06/2025 02:38:11
Lebanon 24
Lebanon 24
فخم جداً: جولة داخل منزل نارين بيوتي الجديد.. مكتب "مخفي" داخله! (فيديو)
Lebanon 24
فخم جداً: جولة داخل منزل نارين بيوتي الجديد.. مكتب "مخفي" داخله! (فيديو)
00:09 | 2025-06-19
19/06/2025 12:09:36
Lebanon 24
Lebanon 24
هل المانيكير آمن؟ إليك كل ما يجب معرفته عن فوائده وأضراره
Lebanon 24
هل المانيكير آمن؟ إليك كل ما يجب معرفته عن فوائده وأضراره
23:00 | 2025-06-18
18/06/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
افضل 4 عطور صيفيه منعشه لصيف 2025
Lebanon 24
افضل 4 عطور صيفيه منعشه لصيف 2025
15:30 | 2025-06-18
18/06/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هبة عبد العزيز تبدأ تصوير ابن النصابة مع كندة علوش
Lebanon 24
هبة عبد العزيز تبدأ تصوير ابن النصابة مع كندة علوش
13:00 | 2025-06-18
18/06/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وزير الاعلام يُوقف برنامجاً عبر "تلفزيون لبنان"
Lebanon 24
وزير الاعلام يُوقف برنامجاً عبر "تلفزيون لبنان"
09:35 | 2025-06-18
18/06/2025 09:35:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"صاروخ باليستي" في لبنان.. تعرفوا إليه!
Lebanon 24
"صاروخ باليستي" في لبنان.. تعرفوا إليه!
16:33 | 2025-06-18
18/06/2025 04:33:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة.. "طائرة إسرائيلية" تدخل منزلاً لبنانياً!
Lebanon 24
مفاجأة.. "طائرة إسرائيلية" تدخل منزلاً لبنانياً!
11:39 | 2025-06-18
18/06/2025 11:39:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "فيديو وليد عبود"... ماذا أعلنت نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان؟
Lebanon 24
بعد "فيديو وليد عبود"... ماذا أعلنت نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان؟
10:11 | 2025-06-18
18/06/2025 10:11:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يعني تفويض خامنئي للحرس الثوري؟
Lebanon 24
ماذا يعني تفويض خامنئي للحرس الثوري؟
16:30 | 2025-06-18
18/06/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
02:38 | 2025-06-19
بعد قصة حب كبيرة بينهما.. هل تزوجت هذه الفنانة سراً من منتج شهير؟ (صور)
00:09 | 2025-06-19
فخم جداً: جولة داخل منزل نارين بيوتي الجديد.. مكتب "مخفي" داخله! (فيديو)
23:00 | 2025-06-18
هل المانيكير آمن؟ إليك كل ما يجب معرفته عن فوائده وأضراره
15:30 | 2025-06-18
افضل 4 عطور صيفيه منعشه لصيف 2025
13:00 | 2025-06-18
هبة عبد العزيز تبدأ تصوير ابن النصابة مع كندة علوش
10:30 | 2025-06-18
ارتدت كروب توب ضيق.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها وجمالها بملابس رياضية
فيديو
نجمة شهيرة تنجو من تشوّه دائم بعد حادث خلال التصوير.. جراح تجميل أنقذها (فيديو)
Lebanon 24
نجمة شهيرة تنجو من تشوّه دائم بعد حادث خلال التصوير.. جراح تجميل أنقذها (فيديو)
01:13 | 2025-06-19
19/06/2025 10:41:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت وقبلت رأسه.. بطل مسلسل "اش اش" يحتفل بزفاف ابنته التي تألقت بفستان من تصميم زوجة والدها (صورة وفيديو)
Lebanon 24
بكت وقبلت رأسه.. بطل مسلسل "اش اش" يحتفل بزفاف ابنته التي تألقت بفستان من تصميم زوجة والدها (صورة وفيديو)
00:46 | 2025-06-19
19/06/2025 10:41:05
Lebanon 24
Lebanon 24
فخم جداً: جولة داخل منزل نارين بيوتي الجديد.. مكتب "مخفي" داخله! (فيديو)
Lebanon 24
فخم جداً: جولة داخل منزل نارين بيوتي الجديد.. مكتب "مخفي" داخله! (فيديو)
00:09 | 2025-06-19
19/06/2025 10:41:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24